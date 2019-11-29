شكرا لقرائتكم خبر عن عدوة المياه.. الحساسية تجبر أمريكية على الاستحمام مرتين شهريا بسبب حالة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من الأشياء التى نفعلها يوميا هو "الاستحمام"، حرصا على النظافة الشخصية، والتخلص من تعب ومجهود اليوم، سواء بالماء الساخن أو البارد، ولكن هل يمكن أن تتخيل ألا يقترب أحد الأشخاص من الماء إلا مرتين فى الشهر فقط، هذا بالضبط مع حدث مع الطالبة الأمريكية تيسا هانسن سميث والتى تعانى من "حساسية" من المياه.

بمجرد أن يلمس الماء جسدها، إلا وتظهر أعراض الحمى، وطفح جلدى، بسبب حالة طبية نادرة.



تيسا

"الديلى ميل" سلط الضوء على قصة تيسا هانسن، حيث أشار الموقع فى تقريره إلى أن الفتاة تعانى أيضا حينما تشرب المياة، حيث يُعتقد أن الحالة تؤثر على أقل من 100 شخص فى جميع أنحاء العالم.



اثناء تواجدها بالمستشفى



تأثير المياه

الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا يظهر فى جسدها طفح جلدى ويعاني من الصداع النصفى ويتطور الأمر إلى حمى خلال دقائق من ملامستها للماء، كما أن حساسيتها تعنى أنها لا تستطيع ممارسة الرياضة .

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الأمر لا يتوقف على المياه فحسب، بل يحدث الأمر عندما تتناول تيسا بعض الفواكه والخضراوات .



ادويتها



طفح جلدى

ظهرت الأعراض لأول مرة فى سن الثامنة عندما تسبب لها الاستحمام فى كثير من الأحيان فى اندلاع طفح جلدى.

في البداية، اعتقد والداها أن الطفح الجلدى كانا نتيجة لتفاعل الحساسية تجاه بعض أنواع الصابون والشامبو التى كانت تستخدمها.

أدركت هانسن سميث ووالدتها أنها تعانى من حالة نادرة بعد إجراء أبحاث على أعراضها على الإنترنت، وعلى الرغم من التحديات اليومية التى تواجهها، فإن هانسن سميث مصممة على عدم السماح لحالتها بالتحكم بشكل كامل فى حياتها.