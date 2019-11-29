طبيبة مصرية تتخلص من طفلتها بطريقة مرعبة بأقراص"الفيل الأزرق"

تمكنت أجهزة الأمن في مصر من إلقاء القبض على طبيبة صيدلانية أبلغت عن وفاة طفلتها بسبب خطأ في تناولها أحد العقاقير، ليتم التأكد بعدها أنها قتلتها عن طريق أقراص تسمى "الفيل الأزرق". وكشفت نيابة النزهة بعد محاصرة الطبيبة ومواجهتها، أنها قامت بقتل طفلتها البالغة 6 سنوات، بوضع هذه الأقراص في مشروب.

وقالت المتهمة إنها تتعاطى أقراص "الفيل الأزرق" حتى تنسى مشاكلها مع زوجها السابق، وعقب تناولها العقاقير قررت أن تقتل طفلتها، ووضعت لها أقراص مخدرة في العصير، ثم دخلت في غيبوبة وعندما فاقت اكتشفت وفاة طفلتها.

وتعد حبة "الفيل الأزرق" المعروفة علميا بالـ DMT هي أقراص مخدرة منتشرة بين فئة الشباب المراهقين، ويطلق عليها العديد من الأسماء أبرزها "عقار الشيطان"، ويبدأ مفعولها خلال 20 ثانية من تناولها ويمكن أن يستمر لمدة تتراوح ما بين ساعتين لثلاث ساعات، كما أن سعرها يتراوح ما بين 40 دولارا إلى 100 دولار بحسب البلد ومدى توافر الأقراص وهي في الواقع حبوب محرمة وممنوع تداولها دوليا.

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