علامات تدل على إصابتك بالنوبات القلبية قبل شهر من الإصابة

تقع الإصابة بالنوبة القلبية فجأة، وقد يعاني العديد من الأشخاص أعراض المرض المعروف طبيًّا باسم ”احتشاء عضلة القلب“، الذي يحدث عندما يقل إمداد القلب بالدم؛ ما قد يؤدي إلى تلف عضلة القلب بشكل خطير، وقد يسبب الوفاة. وهناك ثماني علامات تحذيرية قد يتعرض لها الأشخاص، قبل شهر واحد من حدوث نوبة قلبية، أو حتى قبل ذلك، كما ذكرت ”بلايموث لايف“، كالآتي:

آلام في الصدر

عند الرجال، يعد ألم الصدر إحدى أهم العلامات المبكرة التي يجب عدم تجاهلها، ولكنه يؤثر فقط على 30٪ فقط من النساء.

ويمكن أن تكون المشاعر دائمة أو مؤقتة، وتشمل أحاسيس غير مريحة في إحدى الذراعين أو كلتيهما (في كثير من الأحيان اليسرى) والفك والرقبة والكتفين والمعدة.

أقرأ أيضًا:

الأرق

تشمل أعراض الأرق، صعوبة في النوم، والاستيقاظ باكرًا على غير المعتاد، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، كما يمكن أن تشمل الشعور بمستويات عالية من القلق، وهو أكثر شيوعًا بين النساء.

ضيق في التنفس

ضيق التنفس، يعطي الشعور بعدم القدرة على استنشاق ما يكفي من الأكسجين، ويمكن أن يجعلك أيضًا تشعر بالدوار، غالبًا ما يحصل ذلك عند الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل حدوث نوبة قلبية.



حالة الإعياء

أحد الأعراض الرئيسة التي يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية وشيكة، هو المعاناة من مستويات غير عادية من التعب، ومع حالة الإعياء، قد يصبح القيام بمهام بسيطة منزلية مثل: تنظيف السرير، أو الاستحمام، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، ومن ثم زيادة مستويات التعب في نهاية اليوم.

وجع بطن

Advertisements

من بين الأعراض الأكثر شيوعًا، آلام البطن، غثيان المعدة، والشعور بالانتفاخ أو اضطراب في المعدة، قبل النوبة القلبية، وعادة ما تأتي الآلام على شكل موجة مستمرة من الوجع، تخف وتعود لفترات قصيرة من الزمن.

تساقط الشعر

يمكن أن يكون فقدان الشعر مؤشرًا آخر لحدوث نوبة قلبية وشيكة، حيث يؤثر على الرجال فوق سن الـ50 عامًا، ويمكن أن تتعرض النساء أيضًا لذلك، وإذا ما رأينا تساقطًا كثيفًا للشعر، يجب الذهاب إلى عيادة القلب.

عدم انتظام ضربات القلب

غالبًا تكون ضربات القلب غير منتظمة مع نوبات الذعر والقلق، خاصة بين النساء، تستمر الدقات غير المنتظمة لمدة تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين، ويمكن أن تسبب الشعور بالدوار والإرهاق الشديد، وفي هذه الحالة، يجب استدعاء الطبيب على الفور.

التعرق المفرط

يمكن أن يكون التعرق غير العادي أو المفرط علامة تحذيرية مبكرة من نوبة قلبية، ويمكن أن يحدث في أي وقت، ليلاً أو نهارًا.

وقد يهمك أيضًا: