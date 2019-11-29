شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتج جسم الإنسان المادة المكونة لحبوب الفيل الأزرق.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " جزيء الروح" أو "الفيل الأزرق" هى جميعها مسميات أطلقت على الحبوب التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، والتى عرف عنها الكثير من الهلاوس والمشاكل الصحية الخطيرة، والتى تصل إلى الوفاة، ولكن الكثيرين لا يعلمون ما هى هذه الأقراص ومما صنعت وتأثيرها على الصحة والمضاعفات، ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن حبوب" الفيل الأزرق".



حبوب الفيل الأزرق

يؤكد موقع "healthline" أن هذا العقار اسمه العلمى DMT أو ثنائي ميثيل تريبتامين، وهو من الأدوية المهلوسة، ينتج هذا الدواء تأثيرات مشابهة لتلك الخاصة بالمخدرات ، مثل LSD والفطر السحري.

أسماء أخرى لهذا العقار تشمل "فنتازية لحن موسيقي ، رحلة رجل أعمال، الذهان لمدة 45 دقيقة، جزيء روحي"، وهي مادة مدرجة ضمن الجدول الأول للأدوية المخدرة ، مما يعني أنه من غير القانوني صنعها أو شرائها أو امتلاكها أو توزيعها.

ويحدث DMT بشكل طبيعي في العديد من الأنواع النباتية ، والتي استخدمت في الاحتفالات الدينية في بعض بلدان أمريكا الجنوبية لعدة قرون، ويمكن أيضا أن تكون مصنوعة كيميائيا في المختبر. هل حقا هذه المادة موجود بشكل طبيعي في عقلك؟لا يوجد من يعرف بالتاكيد، يعتقد بعض الخبراء أن الغدة الصنوبرية تنتجها في المخ وتطلقها عندما يحلم الشخص، ويعتقد آخرون أنه يتم إطلاقه أثناء الولادة والموت. ما هو الشعور الناتج عن تناول حبوب الفيل الأزرق؟كما هو الحال مع معظم العقاقير، يمكن أن يؤثر DMT على الناس بطرق مختلفة جدًا، يتمتع البعض بهذه التجربة ويجد آخرون أنها ساحقة أو مخيفة. هل حقا هذه المادة موجود بشكل طبيعي في عقلك؟لا يوجد من يعرف بالتاكيد، يعتقد بعض الخبراء أن الغدة الصنوبرية تنتجها في المخ وتطلقها عندما يحلم الشخص، ويعتقد آخرون أنه يتم إطلاقه أثناء الولادة والموت. ما هو الشعور الناتج عن تناول حبوب الفيل الأزرق؟كما هو الحال مع معظم العقاقير، يمكن أن يؤثر DMT على الناس بطرق مختلفة جدًا، يتمتع البعض بهذه التجربة ويجد آخرون أنها ساحقة أو مخيفة.

فيما يتعلق بآثاره النفسية ، فقد وصف الخبراء الشعور بأنهم يسافرون بسرعة الاعوجاج عبر نفق من الأضواء والأشكال الساطعة ويصف آخرون امتلاك تجربة خارج الجسم والشعور بأنهم قد تحولوا إلى شيء آخر، وهناك أيضًا بعض من يبلغون عن زيارة عوالم أخرى والتواصل مع كائنات شبيهة بالإنسان. Advertisements كيف يتم استهلاكها؟عادة ما يأتي DMT الاصطناعية في شكل مسحوق بلوري أبيض يمكن تدخينها في أنبوب ، تبخيرها ، حقنها ، أو شمها. كيف يتم استهلاكها؟عادة ما يأتي DMT الاصطناعية في شكل مسحوق بلوري أبيض يمكن تدخينها في أنبوب ، تبخيرها ، حقنها ، أو شمها.

كم من الوقت يستغرق للعمل؟

يتم تشغيل DMT الاصطناعي بسرعة كبيرة ، مما ينتج عنه تأثيرات خلال 5 إلى 10 دقائق، بشكل عام ، تستمر تأثيرات مادة DMT المستنشقة أو المشبعة أو المحقونة لمدة 30 إلى 45 دقيقة تقريبًا.

هل تسبب أي آثار جانبية؟إن DMT مادة قوية يمكن أن تسبب عددًا من الآثار الجانبية العقلية والبدنية

الآثار النفسية المحتملة لل DMT ما يلي:

النشوة، هلوسة حية، تغيير الإحساس بالوقت، تبدد الشخصية، ترك الكثير من الأشخاص يعانون من تأثيرات عقلية مستمرة لعدة أيام أو أسابيع بعد الاستخدام.

يمكن أن تشمل الآثار الجسديه للـ DMT:

سرعة دقات القلب،زيادة ضغط الدم، اضطرابات بصرية، دوخة، اتساع حدقة العين، الإثارة، جنون العظمة، حركات العين الإيقاعية السريعة، ألم في الصدر أو ضيق، إسهال، الغثيان أو القيء.