شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الشوكولاتة.. تعرف على فوائدها الصحية أبرزها تنظيم السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشوكولاتة تعد من الأطعمة التي لها العديد من العشاق، وهذا الأمر يرجع إلي مذاقها الرائع الذي يجعل الملاين يعشق تناولها، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الشوكولاتة، وذلك وفقا لموقع "webmed و Net doctor.".



فوائد الشوكولاتة

من المعروف أن تناول الشوكولاتة يجعلك في مزاج جيد، وهذا يرجع إلي احتواء علي حمض يساهم في انتاج هرمون السعادة في المخ، ومضادات الأكتئاب، وهذا يجعل الأشخاص الذي يتناولون الشوكولاتة دائما لا يصابون بالاكتئاب.

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الشوكولاتة تساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم وتحد من تعرضك لارتفاعه، وهذا الأمر يساهم في التقليل من فرص الإصابة بامراض القلب المختلفة، وأيضا انسداد الشرايين، وهذا الأمر يرجع إلي احتوائها علي مركب الفلافونويد التي يساهم في تنظيم نسبة الكولسترول وتقلل من فرص ارتفاعه الذي يزيد من إصابتك بانسداد الشرايين وارتفاع نسبة الإصابة بالجلطات.



يوم الشوكولاتة

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تحتوي الشيكولاتة مادة تدي الثيوبرومين التي تساهم بشكل كبير في تهدئه السعال، وهذا الامر يجعلها عكس الشائع، فهي مفيدة في مثل هذه الحالات، كما أن تناولك لها تحمي أعصاب الجسم من الإصابة بالالتهابات.

الشيكولاتة تعد من الأطعمة المهمة لصحة المخ، فهي تعمل علي تنشيط خلايا المخ وتقلل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.



ابرز فوائد الشوكولاتة

كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناول الشوكولاتة الداكنة يساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم والحد من ارتفاعه ولذا يمكنك تناولها إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

وأخيرا نصح التقرير عدم الإسراف في تناول الشوكولاتة، فيمكنك أخذ فائدتها دون الإكثار في تناولها، ويمكنك تناول قطعتين فقط في اليوم.