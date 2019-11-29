92 مليار دولار تكاليف الرعاية التمريضية باليابان في 2018

تخطت تكاليف الرعاية التمريضية في اليابان 10 تريليونات ين، ما يعادل نحو 92 مليار دولار للمرة الأولى في السنة المالية 2018.

وبحسب موقع "nippon.com" (اليابان بالعربي) فإن ذلك يرجع إلى تزايد أعداد المسنين في البلاد بشكل سريع، حيث حصل من مجملهم 6 ملايين شخص على خدمات الرعاية التمريضية والخدمات الوقائية خلال السنة المالية الماضية.

وكان عام 2017 شهد إنفاق رقم قياسي قدره 42.2 تريليون ين على الرعاية الصحية في اليابان، وفقا لتقديرات صادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث وصلت الزيادة إلى 950 مليار ين.

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ولم تشمل هذه الأرقام نفقات الرعاية الصحية المتعلقة بالإصابات المهنية والحالات التي يتحمل فيها المرضى كامل المبلغ، لذلك كانت الأرقام المذكورة تمثل نحو 98% من الأرقام الرسمية المؤكدة لنفقات الرعاية الصحية.

وفي السنة المالية 2016 بلغت النفقات 42.1 تريليون ين، بعد أن انخفضت بنسبة 0.5% عن السنة المالية 2015 في أول انخفاض سنوي منذ العام المالي 2002.

ويرجع أهم أسباب زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في اليابان إلى كثرة اللجوء للأدوية الباهظة المستخدمة في بعض الأمراض التي يغطيها التأمين الصحي، مثل دواء هارفوني وسولفاد لعلاج التهاب الكبد سي، أو أوبديفو المستخدم في علاج السرطان.

ومن بين تكاليف الرعاية الصحية المقدرة للسنة المالية 2017، بلغت نفقات المرضى ممن يبلغون 75 عاما من العمر أو أكثر 16 تريليون ين، بزيادة سنوية بلغت 680 مليار ين. وقد نتجت أكثر من 70% من الزيادة الإجمالية في نفقات الرعاية الصحية من الزيادات في الإنفاق من أجل هذه الفئة العمرية.