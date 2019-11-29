شكرا لقرائتكم خبر عن هل انقطاع الطمث يسبب القلق والاكتئاب ونوبات الهلع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يسبب الانتقال إلى سن اليأس بعض الاضطرابات النفسية لبعض النساء، حيث تنخفض مستويات الهرمونات لديك بسرعة، مما يؤدي إلى أعراض سن اليأس أو انقطاع الطمث مثل: الهبات الساخنة، لكن هذه التغييرات قد تؤثر أيضًا على المواد الكيميائية الموجودة في دماغك، وبالتالي على مزاجك، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

وقال الطبيب النفسي ليليان جونسالفيس، إن التغييرات في مستويات الهرمونات التي تحدث في جسمك خلال فترة انقطاع الطمث قد تسبب لك في بعض الأحيان القلق أو الاكتئاب، لكن الذعر الشديد والمستمر والقلق والاكتئاب ليست هي القاعدة.

هل من الطبيعي أن تشعرين بالقلق عند انقطاع الطمث؟

قد يؤدي تذبذب هرمونى الأستروجين والبروجسترون في جسمك إلى الشعور بالقلق أو الاكتئاب، لكن نوبات القلق أو الذعر المتكررة، ليست جزءًا طبيعيًا من انقطاع الطمث، وبالرغم من ذلك تصاب بعض النساء باضطراب الهلع أثناء انقطاع الطمث.

ونوبات الهلع لا تعني أنك بالضرورة تعاني من اضطرابات الهلع، فأولئك الذين يعانون من اضطراب الهلع لديهم نوبات فزع متكررة، وفي ما بينهما، فإنهم قلقون بشأن الوقت الذي سوف تأتى لهم نوبة فزع ويحاول ضبط سلوكهم لتفاديها.

النساء اللائي كن عرضة للقلق في الماضي أو الذين عانين من اكتئاب ما بعد الولادة يكونون في بعض الأحيان أكثر عرضة للإصابة باضطراب الهلع أثناء انقطاع الطمث.

قد يصعب تحديد اضطرابات الهلع لأن بعض الأعراض، مثل التعرق والخفقان، تعكس الأعراض التي تواجهها العديد من النساء على أي حال خلال فترة انقطاع الطمث، ولكن لمجرد عدم تشخيص اضطراب الهلع بسهولة، فإن هذا لا يعني أنه غير موجود أو أنه لا يمكنك علاجه.

هل هناك صلة بين انقطاع الطمث والاكتئاب؟

قد تؤثر التغييرات في مستويات الهرمونات على الناقلات العصبية في الدماغ، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أيضًا إلى هبات ساخنة تزعج النوم، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الحالة المزاجية.

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إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب كل يوم تقريبًا لمدة أسبوعين أو أكثر، فقد تصاب بالاكتئاب.

تحدث مع طبيبك حول إيجاد علاج مناسب لك، سيرغب طبيبك أيضًا في استبعاد أي أسباب طبية للاكتئاب، مثل مشاكل الغدة الدرقية.

عندما يسبب الاكتئاب أو القلق صعوبات في علاقاتك أو في العمل، ولا يوجد حل واضح لهذه المشاكل، فقد حان الوقت لرؤية طبيبك. وتتضمن الأسباب الأكثر تحديدًا:

-لديك أفكار أو مشاعر انتحارية.

-تستمر مشاعرك السلبية لأكثر من أسبوعين.

-ليس لديك أي شخص يمكنك الوثوق به، إذا لم يكن لديك أي شخص يشاركك أفكارك معه .

على الرغم من وجود أدلة على أن العلاج الهرموني يمكن أن يساعد في علاج الأعراض العاطفية، إلا أنه ليس فعالًا في علاج حالات الصحة النفسية الأكثر حدة.

س: هل مشاكل الذاكرة والتركيز جزء طبيعي من انقطاع الطمث؟

- قد تكون مشكلة التركيز ومشاكل الذاكرة البسيطة جزءًا طبيعيًا من انقطاع الطمث.

-يمكن للأنشطة التي تحفز عقلك أيضًا أن تساعد في تنشيط ذاكرتك، لذا يمكنك قضاء بعض الوقت في استخدام الألغاز المتقاطعة أو الاسترخاء مع كتاب.