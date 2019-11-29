شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تمارين بسيطة لتخفيف ألم الرقبة.. منها تثبيت الذقن على الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الرقبة من أكثر الآلام الشائعة التى تصيب كثير من الناس، فإذا كان عملك يتضمن الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة أو تجلس بطريقة غير مناسبة ، فهذا يجعلك تصاب بالألم والتيبس فى رقبتك والعمود الفقري، لذا فإن ممارسة بعض تمارين شد الرقبة البسيطة كل يوم يمكن أن يخفف من الألم، ويحسن وضعك ويقلل من تشنج العضلات، نقدم تمارين بسيطة لتخفيف ألم الرقبة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

تمرين تثبيت الذقن على الصدر

من التمارين البسيطة التى تساعد فى تخفيف ألم الرقبة.

- الجلوس على الأرض في وضع مريح مع وضع يديك على ساقيك والعمود الفقري في وضع محايد.

-ثني رأسك بلطف إلى الأمام نحو صدرك، اسحب رأسك لأعلى،

ثم حرك رأسك للخلف للنظر نحو السقف.

-توقف لمدة 10 ثوانٍ ثم عد إلى الوضع الطبيعي، كرر هذا التمرين 5-10 مرات.

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تمدد الرقبة من جانب لجانب آخر

قم بالجلوس بشكل مريح على الأرض، اقلب رأسك إلى يسارك عند كتفيك وتوقف لمدة 10 ثوانٍ.

-أدر رأسك الآن إلى جانبك الأيمن وتوقف مؤقتًا لمدة 10 ثوانٍ قبل العودة إلى الوضع الطبيعي.





انحناء جانبي ودوران الرقبة

الخطوة 1: الجلوس بشكل مريح إما على الأرض أو على كرسي.

الخطوة 2: ابدأ بإمالة عنقك إلى اليمين ثم لف رأسك ببطء في اتجاه عقارب الساعة، يجب أن تشعر بالامتداد على رقبتك أثناء تدوير رأسك.

- كرر هذا التمرين 5 مرات في اتجاه عقارب الساعة و 5 مرات في اتجاه عكس عقارب الساعة.





تدوير الكتف

الخطوة 1: قف مباشرة على الأرض مع تثبيت العمود الفقري وذراعيك إلى جانبك.

الخطوة 2: لف كتفيك للخلف في حركة دائرية لمدة 5 مرات وكرر نفس الشيء في الاتجاه الآخر.