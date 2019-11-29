أحد ضيوف ملكة بريطانيا يتقدم بطلب الزواج من خطيبته في قصر باكنغهام

قصر باكنغهام كان دائما موقعا للمئات من الأحداث التاريخية للعائلة المالكة البريطانية على مر السنين، إلى جانب العديد من اللحظات المثيرة للاهتمام، والتي كان أحدثها تقدم أحد ضيوف الملكة من الحاصلين على وسام الإمبراطورية البريطانية بطلب الزواج من صديقته. طبقا لما نشرته مجلة Hello البريطانية فإن هذه الحادثة المثيرة للاهتمام وقعت يوم الثلاثاء، في هذا الأسبوع، وبطلها كان المهندس البحري ماثيو جاليمور (Matthew Gallimore)، وهو فني هندسة طيران في البحرية الملكية، وكان قد جاء إلى قصر باكنغهام، بصحبة صديقته أديل توماسون (Adele Thomasson) لتسلم وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرا لخدماته التي قدمها خلال فترة خدمته في الجيش، ويبدو أن ماثيو الذي تسلم الوسام من الأمير وليام في مراسم خاصة أقيمت في داخل القصر، قد رأى أنه لا يوجد وقت أفضل من ذلك اليوم للتقدم بطلب الزواج من صديقته.

ماثيو جاليمور تحدث عن ذلك في وقت لاحق في حوار له مع وسائل الإعلام وقال عن ذلك: "العاملين في القصر لم يسمحوا لي بالقيام في ذلك (النزول على إحدى ركبتيه والتقدم بطلب الزواج من صديقته) في داخل القصر، لأنه في النهاية منزل الملكة، وآخر ما قد يرغب فيه أي شخص أن يتسبب في إزعاج للملكة، وهو آخر ما قد أرغب في القيام به أيضا".

وتابع ماثيو جاليمور: "لقد قمت بالإعداد للأمر وأبقيته سرا بحيث لم يعرف بذلك الأمر سوى حوالي 12 شخص فقط من بينهم والدها الذي قمت بالحصول على إذنه قبل التقدم بطلب الزواج، أديل لم يكن لديها أي فكرة عما يحدث، وكانت مندهشة حقا"، في وقت لاحق من ذلك اليوم نشرت صورة لماثيو وخطيبته أديل التقطت لهما على أرض قصر باكنغهام لحظة تقدمه بطلب الزواج منها، وفي نفس اليوم احتفل الثنائي بخطبتهما في فندق ريتز في لندن، وبعدها حفل عشاء خاص في مطعم " The Ivy" الشهير في لندن.

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