شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عند الغازات عند الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ولادة الطفل ترتكب العديد من الأمهات لإصابة طفلها بالغازات الشديدة، وهذا الأمر يتسبب في إصابة الطفل لعدم الراحة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن الغازات عند الرضيع، وذلك وفقا لموقع " thebump و todaysparent".

ما هي الغازات عند الرضيع؟

يتعرض نسبة كبيرة من الأطفال الرضع للإصابة بالغازات والانتفاخ بالبطن، وهذا الأمر يرجع إلي دخول الهواء لبطنه وأسباب أخري سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.



ما هي الغازات عند الرضيع

ما هي أسباب الغازات عند الرضع؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية لإصابة الطفل الرضيع بالغازات بالبطن، ومنها:

-امتصاص الهواء أثناء البكاء أو الرضاعة.

-استخدام "التيتينا" أو اللهاية.

هذان هما السببان المؤديان لتراكم الغازات في بطن الرضيع، ويتسبب الإصابة بانتفاخ شديد في البطن.



اسباب الغازات عند الرضيع

ما هي أعراض إصابة الرضيع بالغازات ؟

هناك العديد من الأعراض التي يتعرض لها الرضيع وتساعد الأم علي التعرض أنه يعاني من تراكم الغازات في البطن، ومنها:

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-كثرة البكاء.

-عدم شعوره بالراحة بشكل متواصل المتواصل.

-انتفاخ البطن، ويصاحب هذا الأمر تحجر البطن.

-ألم شديد في البطن ويتسبب في أخذ أرجل الرضيع بطنه.



اعراض الغازات عند الرضيع

ما هوعلاج الغازات عند الرضيع؟

-تدليك بطن الرضيع وإجراء بعض التمارين الرياضية التي تساعده في التخلص من ألم المعدة، وهذا يتم عن طريق رفع قدميه علي بطنه عدده مرات فهذا الأمر يساهم في التخلص من الغازات.

-تغيير نوع الحليب الصناعي الذي يتناوله، لأنه يمكن أن يكون هو السبب في هذا الأمر، ولذا قومي بتغيره علي الفور.

-يمكنك إعطاء طفلك الأدوية التي تساهم بشكل كبير في طرد الغازات من البطن.

-إعطاء طفلك بعض الأعشاب التي تساعد في التخلص من الغازات في البطن.