10 معلومات عن بطولة "فورمولا 4" الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف حلبة مرسي ياس في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" بطولة فورمولا 4 وذلك يومي السبت والأحد. وتقام فعاليات البطولة في الإمارات كل عام منذ انطلاقها المرة الأولى عام ٢٠١٦.

وتنطلق البطولة للمرة الأولى ضمن عطلة أسبوع سباق بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا ١".

Advertisements وانطلقت سباقات هذه الفئة لأول مرة في عام ٢٠١٤، حيث تقام بطولاتها بشكل منفصل في كل دولة.

"‏فورمولا ٤" تعد فرصة للسائقين الناشئين للمشاركة في سباقات السيارات أحادية المقاعد.

وتشهد ‏النسخة الحالية مشاركة 10 سائقين بينهم ٣ من الإمارات وهن مناف حجاوي وآمنة وحمدة القبيسي.

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