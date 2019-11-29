6 طرق طبيعية لعلاج حروق سقف الفم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تصاب بحروق فى الفم عند تناول رشفة من القهوة الساخنة أو البيتزا الساخنة، وهو ما يؤدي إلى الإحساس بالوخز وصعوبة تناول أي شيء ويمكن أن يسبب عدم الراحة أثناء التحدث، حيث إن الأنسجة داخل الفم حساسة للغاية ويمكن أن تحترق بسهولة عن طريق الأطعمة والمشروبات الساخنة، وإليكم 6 طرق طبيعية لعلاج حروق الفم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

6 طرق طبيعية لعلاج حروق سقف الفمالمياه الباردة

أول ما يجب عليك فعله إذا كنت تعرضت لحروق سقف الفم، هو شرب الماء البارد، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، إذا تعرض أحد الأشخاص للحروق، فعليهم غمر المنطقة بالماء البارد على الفور لمدة 10 دقائق.

عندما تتناول طعام ساخن يجب عليك ملء فمك بالماء البارد أو وضع مكعب من الجليد في فمك لفترة من الوقت.

العسل

قد يكون تناول شيء حلو مثل العسل مفيدًا عندما يحترق فمك، حيث يعالج العسل حروق الفم ويبقيه رطبًا، حيث تحتوي المواد الغذائية الحلوة واللزوجة على خصائص مضادة للميكروبات تقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة وتسريع عملية الشفاء.

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الزبادي أو اللبن

تناول اللبن الزبادي أو شرب الحليب البارد يمكن أن يخفف من ألم الفم، حيث أن الزبادي أو الحليب يضع طبقة على الجلد المحروق الذي يمنع التهيج والحكة، كما أنها تساعد على الحفاظ على رطوبة الجرح وتساعد في عملية الشفاء.

النعناع

يحتوي النعناع على الميثانول، مما يقلل من الإحساس بالحرقة في فمك، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم، والنعناع أيضا يقلل من خطر العدوى، يمكنك وضع معجون أسنان بالنعناع على سطح لسانك أو يمكنك مضغ العلكة بالنعناع لتقليل حروق سقف الفم.

التنفس من فمك

هذه هي أبسط طريقة لتهدئة حروق اللسان، لأن الهواء البارد سوف يوفر لك بعض الاسترخاء.

زيت فيتامين E

فيتامين E يهدئ حروق اللسان ويساعد في عملية الشفاء، يمكنك تناول كبسولة فيتامين E، وفتحها، وتطبيق الزيت الموجود بها على سطح لسانك، هذا يساعد في تجديد الأنسجة بالفم وتخفيف حروق الفم.