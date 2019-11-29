شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التشابه بين حصوات المرارة والكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من أوجه التشابه بين حصوات المرارة وحصوات الكلى، ولكن قبل أن نتعرف على التشابه بينهما نتعرف على وظيفة الكلى والمرارة، فوظيفة الكلى الأساسية هى تصفية الدم من خلال البول، أما وظيفة المرارة هي تخزين الصفراء التي ينتجها الكبد، والتي تساعد في هضم وامتصاص الدهون، وفقاً لموقع "adventhealth".

ومن أوجه التشابه بين المرارة والكلى، هو أن كليهما ينتج الحصوات، وحصوات الكلى عبارة عن كتلة صلبة مكونة من بلورات صغيرة من الكالسيوم والمعادن وحمض الأكسالات وحمض اليوريك.

أما حصى المرارة عبارة عن رواسب صلبة تشبه الحصاة أو حصوات تصبغ داخل المرارة، يمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف.

يمكن أن يكون هناك واحد أو أكثر من الحصوات في الكلى أو المرارة في نفس الوقت.

- الأشخاص الذين عانوا من حصى في الكلى لديهم خطر كبير في تكوين حصوات المرارة والعكس.



الحصوات

من أكثر عرضة لحصوات المرارة

النساء اللاتينيات أو الأمريكيات الأصليات فوق سن الأربعين المصابات بداء السكري أو السمنة أو فقدان الوزن السريع هم الأكثر عرضة للإصابة بالحصوات المرارية.

من أكثر عرضة لحصوات الكلى

حصى الكلى أكثر انتشارًا في الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، مقارنةً بالنساء، أي شخص لديه حصوات لديه فرصة بنسبة 50 % لتطوير حصوات الكلى على مدى العشر سنوات المقبلة.

أعراض حصوات المرارة

معظم الأشخاص الذين يعانون من حصى في المرارة لا يعانون من أي أعراض، لكن عندما يصابوا بها، فإنهم يعانون من آلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو آلام الظهر أو الغثيان أو القيء.

أعراض حصوات الكلى

بعض حصوات الكلى سوف تشفى دون أن يلاحظها أحد، ويوصف الألم الناتج عنها بأنه ألم وتشنج حاد في الظهر والجانب بالقرب من الكلى، الغثيان أو القيء والدم في البول هي أيضا من الأعراض.

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إذا كانت كبيرة، فإنها يمكن أن تمتد وتهيج الحالب ، وتمنع البول وتسبب آلام شديدة.

علاج حصوات المرارة

قد لا يكون هناك أي أعراض لحصوات المرارة، لكن المرضى الذين يعانون من الأعراض يحتاجون إلى عملية جراحية على الفور.

على عكس علاج حصى الكلى، فإن إزالة المرارة هي الطريقة الأكثر شيوعًا للتخلص من حصى المرارة.

استئصال المرارة بالمنظار هو الإجراء الأكثر شيوعًا لإزالة المرارة، يمكنك التخلص من الحصوات مع الحفاظ على المرارة.

علاج حصى الكلى

حصوات الكلى يمكن أن تشفى من تلقاء نفسها، ويمكن للمريض البقاء في المنزل مع شرب السوائل وتناول مسكنات الألم.

إذا كان الألم شديدًا أو كان هناك حصوات تسد المسالك البولية، فيمكن إجراء عملية تسمى تفتيت الحصوات لإزالة الحصوات نهائياً.

النظام الغذائي يلعب دورا رئيسيا في الوقاية من حصى المرارة. الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن هو أفضل وسيلة لمنع تكون الحصى في المرارة.

إذا فقدت وزنك ، فقم بذلك ببطء وبشكل صحيح، لا تهمل الوجبات ومارس الرياضة بانتظام.

الوقاية من حصى الكلى

منع حصى الكلى سهل مثل شرب الكثير من الماء والسوائل طوال اليوم.