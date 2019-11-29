شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار اللحوم المصنعة أهمها السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم المصنعة هى اللحوم التى تم حفظها عن طريق التدخين أو التمليح أو معالجة أو إضافة المواد الحافظة الكيميائية، وتشمل اللحوم المشوية واللحم المقدد والهوت دوج واللانشون.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Livestrong”، وأوضح الباحثون أن اللحوم المصنعة بأسعار معقولة ومنسوجة في نظامنا الغذائي الجماعي وبالنسبة للكثيرين، لكن لسوء الحظ عندما يتم الحفاظ على هذه اللحوم المصنعة تتشكل المواد المسببة للسرطان.

وقالت "ليندسي ولفورد"، اختصاصية التغذية الصحية في مركز إم دي أندرسون للسرطان: "تظهر الأبحاث أن تناول اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد واللانشون واللحوم الباردة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة والقولون."

ويوصى المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان بتجنب اللحوم المصنعة، وهذا يعنى أن أكل أقل قدر ممكن من اللحوم المصنعة تعتبر مواد مسرطنة وتناولها يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

إذن ما الذي يندرج ضمن فئة اللحوم المصنعة؟ بعض اللحوم المصنعة تشمل:

اللحم المقدد

السجق

النقانق

الببروني

اللحمة الباردة

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اللاشنون

البسطرمة

لماذا معالجة اللحوم ترفع خطر الإصابة بالسرطان؟

لقد تراكمت الأدلة على مر السنين بأن اللحوم المعالجة تسبب السرطان، حيث إن هناك ثلاث مواد كيميائية خاصة تم ربطها بسرطان القولون والمستقيم، وواحدة من هذه المواد الكيميائية تحدث بشكل طبيعي في اللحوم، والمواد الأخرى يتم تطويرها أو إضافتها كجزء من العملية لإنتاج هذه اللحوم.

الهيم هو صبغة موجودة في الغالب في اللحوم الحمراء. تضاف النترات والنتريت للحفاظ على اللحوم طازجة لفترة أطول. ويتم إنتاج الأمينات غير المتجانسة والأمينات متعددة الحلقات عند طهي اللحوم في درجات حرارة عالية.

كل هذه المواد الكيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا في القولون والمستقيم، وبمرور الوقت يزيد خطر السرطان بشكل كبير.

نصائح لتجنب اللحوم المصنعة

إذا كانت منتجات اللحوم المصنعة جزءًا من نظامك الغذائي فيمكنك اتخاذ خطوات لتقليلها أو القضاء عليها.

اقرأ الملصق وتحقق من قائمة المكونات لمعرفة كلمات مثل النترات أو النتريت، وإذا حددت هذه الكلمات، فهي لحوم مصنعة ويجب تجنبها.

حتى اللحوم التي تحمل علامة "طازجة وليست بها مواد حافظة" لا تزال تحتوى على النترات والنتريت.

تقليل أحجام جزء من اللحوم المصنعة.

اختر نظامًا غذائيًا نباتيًا في أغلب الأحيان.