شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب قرحة المعدة.. أهمها زيادة الحموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرحة المعدة هي قرح مؤلمة تحدث في بطانة المعدة، وهي نوع من أمراض القرحة الهضمية، والقرحة الهضمية هي أي قرح تصيب كل من المعدة والأمعاء الدقيقة.

تحدث قرحة المعدة وفقا لتقرير موقع "healthline" عندما تقل طبقة المخاط السميكة التي تحمي المعدة من العصارات الهضمية، ويسمح هذا للأحماض الهضمية بالتهام الأنسجة التي تبطن المعدة، مما يسبب قرحة المعدة.

اسباب قرحة المعدة

تحدث قرحة المعدة دائمًا بسبب أحد الإجراءات التالية:

عدوى بكتريا هيليكوباكتر بيلوري ( H. pylori ) والتي تعرف باسم " جرثومة المعدة ".

) والتي تعرف باسم " جرثومة المعدة ". الاستخدام طويل الأمد للعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، مثل الأسبرين.

زيادة حموضة المعدة أو فرط الحموضة وقد يحدث هذا لأسباب بما في ذلك الوراثة والتدخين والإجهاد وبعض الأطعمة.

نادرا يمكن أن تسبب حالة تعرف باسم متلازمة "زولينجر إليسون" قرحة المعدة والأمعاء عن طريق زيادة إنتاج الجسم للحمض.

أعراض قرحة المعدة

هناك عدد من الأعراض المرتبطة بقرحة المعدة، وتعتمد شدة الأعراض على شدة القرحة، وتعد أكثر الأعراض شيوعًا هو الإحساس بالحرقة أو الألم في منتصف البطن بين صدرك وزر البطن، وعادة سيكون الألم أكثر حدة عندما تكون معدتك فارغة، ويمكن أن تستمر لبضع دقائق إلى عدة ساعات.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة الأخرى للقرحة ما يلي:

ألم خفيف في المعدة.

فقدان الوزن.

عدم الرغبة في تناول الطعام بسبب الألم.

الغثيان أو القيء.

الانتفاخ.

الشعور بالامتلاء بسهولة.

تجشؤ أو حمض الجزر.

إحساس حارق في الصدر.

الألم عندما تأكل أو تشرب أو تأخذ مضادات الحموضة.

فقر الدم الذي يمكن أن تشمل أعراضه التعب، وضيق التنفس، أو شحوب الجلد.

القيء.

علاج قرحة المعدة

سوف يختلف العلاج تبعا لسبب القرحة، و يمكن علاج معظم القرح بوصفة طبية من طبيبك، ولكن في حالات نادرة، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

العلاج غير الجراحي

إذا كانت قرحة المعدة ناتجة عن جرثومة المعدة " H. pylori "، فستحتاج إلى مضادات حيوية وعقاقير تسمى مثبطات مضخة البروتون (PPIs).

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بالإضافة إلى هذه العلاجات قد يوصي طبيبك أيضًا:

حاصرات مستقبلات H2 (وهى الأدوية التي تمنع أيضًا إنتاج الحمض).

(وهى الأدوية التي تمنع أيضًا إنتاج الحمض). تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

مكملات البروبيوتيك (وهى البكتيريا المفيدة التي قد يكون لها دور في القضاء على بكتيريا H. pylori ).

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية للأدوية المستخدمة لعلاج قرحة المعدة ما يلي:

الغثيان

الدوخة

الصداع

الإسهال

وجع بطن

العلاج الجراحي

في حالات نادرة جدًا، تتطلب قرحة المعدة المعقدة إجراء عملية جراحية، وقد يكون هذا هو الحال بالنسبة للقرحة التي تواصل العودة مرة أخرى، أو عدم شفائها، أو النزيف.