طريقة تخسيس الوزن باتباع رجيم الستيك والسلطة

تعتبر عملية تخسيس الوزن واستعادة الرشاقة من المهمات الصعبة بالنسبة الى الكثير من الاشخاص. فتحقيق هذا الهدف يحتاج الى الوقت الطويل والكثير من الجهد احياناً. ومن الضروري في هذه الحالة اختيار الاطعمة التي تحتوي على مكونات صحية وعدم تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات اضافة الى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وفي موازاة ذلك من المفيد الاعتماد على بعض الحميات السريعة والموقتة مثل رجيم الستيك والسلطة الذي يساعد على خسارة الوزن ونحت القوام في 15 يوماً فقط.

طريقة خسارة الوزن في 15 يوماً



يمكن خسارة الوزن بطرق مختلفة اهمها الالتزام ببرنامج غذائي وحياتي وصحي وممارسة الرياضة 3 مرات اسبوعياً على الاقل. كذلك ينصح بتجربة رجيم السلطة والستيك الموقت الذي يعتمد على 3 وجبات اساسية ويساعد على نحت الجسم وحرق الدهون في اسبوعين فقط. وفي هذه الحالة يجب ان تحتوي السلطة على الكثير من الاعشاب المفيدة والمتنوعة والقليل من المواد الدهنية. ومن الضروري عدم اضافة كمية كبيرة من الملح الى انواع الطعام.

اليوم 1

الفطور. كوب من القهوة الخالية من السكر.

الغداء. طبق بيض مسلوق مع السبانخ من دون ملح.

العشاء. قطعة ستيك مشوي كبيرة من دون دهون، طبق سلطة خضراء مع الهليون المسلوق.

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اليوم 2

الفطور. كوب قهوة من دون سكر مع قطعة خبز صغيرة بالحليب.

الغداء. قطعة ستيك مشوية كبية، طبق سلطة خضراء مع فواكه حسب الرغبة.

العشاء. قطعة حبش مشوي متوسطة الحجم من دون اي مواد دهنية.

اليوم 3

الفطور. كوب قهوة من دون سكر مغ قطعة صغيرة من الخبز بالحليب.

الغداء. بيضتان مسلوقتان مع طبق سلطة خضراء بالطماطم من دون ملح.

العشاء. قطعة ستيك مشوي من دون دهون مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

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اليوم 4

الفطور. كوب قهوة او شاي غير محلاة، طبق من الجزر المبشور مع القليل من عصير الليمون.

الغداء. بيضة مسلوقة، طبق من الجزر المطهو على البخار مع قطعة صغيرة من جبنة غرويير.

العشاء. طبق فواكه حسب الرغبة مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

اليوم 5

الفطور. كوب من القهوة الخالية من السكر مع قطعة متوسطة الحجم من الخبز بالحليب.

الغداء. طبق من السمك المشوي مع القليل من مرق خفيف وخال من الدسم وحبتي طماطم مشويتين.

العشاء. قطعة ستيك مشوي من دون دسم مع طبق سلطة كبير من دون اي مواد دهنية.

اليوم 6

الفطور. كوب قهوة من دون سكر مع قطعة صغيرة من الخبز بالحليب.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشي الخالي من الدهون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان مع طبق سلطة خضراء.

اليوم 7

الفطور. خلاصة عشبية من دون سكر مع بضع نقاط من عصير الليمون.

الغداء. قطعة من الستيك المشوي مع طبق من الفواكه حسب الذوق والرغبة.

العشاء. يمكن تناول اطباق صحية يتم اختيارها بحسب الذوق على الا تحتوي على الدهون والسكر.

ويتم تكرار هذا البرنامج طيلة مدة الرجيم وهي 15 يوماً. وبعد مرور هذه المدة من الممكن ان تتم خسارة ما لا يقل عن 9 كيلوغرامات. وبعد ذلك لا يمكن استعادة الوزن الزائد مجدداً في حال تم اتباع عادات غذائية وحياتية سليمة. وهذا يعني انه يمكن ضمان خسارة الوزن لأطول مدة ممكنة. لكن يجب المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية من دون انقطاع.



