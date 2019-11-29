ابنة أخ أسامة بن لادن تغني وترقص في كازينو بلندن فيديو وصور

الجمعة 29 نوفمبر 2019

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على ابنة أخ زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، أثناء تواجدها في أحد كازينوهات لندن.



وظهرت الابنة البكر للأخ غير الشقيق لابن لادن، "وفاء دوفور" صاحبة الـ 44 عاما، تغني وترقص مع فرقتها الموسيقية، في إحدى نوادي الموسيقى العصرية بلندن، الأسبوع الماضي.

حاولت صحيفة الـ "ديلي ميل" تتبع دوفور من أجل إجراء حوار معها، ولكنها رفضت مناقشة أي شيء يتعلق بأسامة بن لادن بأدب، وأكدت أنها لم تسبق لها مقابلته إطلاقًا، وأدانت عمها بأقوى العبارات.

ولدت وفاء دوفور في كاليفورنيا، ودرست في مدينة جنيف بسويسرا، ثم التحقت بعد ذلك بكلية كولومبيا للحقوق في نيويورك، حيث كانت تعيش هناك أثناء وقوع حادث مركز التجارة العالمي الإرهابي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 2600 شخص.

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وبحسب مقال سابق في مجلة "جي كيو" الأمريكية، فقد تسبب إرهاب أسامة بن لادن بمشكلات قوية لعائلته، حيث قالت وفاء دوفور للمجلة الأمريكية: "بعد حادث برجي التجارة الإرهابي، أردت أن أختفي، كنت أبكي طوال اليوم، كيف يمكن أن أكون أنا؟، بالنسبة لي كانت أزمة هوية، لأنني لم أرغب في الارتباط بشيء فظيع للغاية مثل ذلك".

انتقلت دوفور التي وصفت نفسها بأنها أمريكية، إلى لندن في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وقامت باستخدام اسم عائلة والدتها بدلًا من عائلة والدها، لقطع أي صلة بينها وبين عائلة بن لادن، ثم عادت في وقت لاحق إلى نيويورك في عام 2004، بعد أن قالت إن الصحف البريطانية تعذبها.

تمكنت كارمن والدة السيدة دوفور، وهي سويسرية إيرانية، من الحصول على الطلاق من "يسلم بن لادن" في عام 2006.

وأشارت دوفور إلى أنها لم تتحدث مع والدها إلا مرة واحدة منذ أحداث 11 سبتمبر، وأكدت أنها منذ أن بلغت سن الـ 18، لم يعطها والدها أي أموال، على الرغم من ثروته الهائلة.

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