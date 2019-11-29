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إزاى تحمى أطفالك من الأمراض المعدية لو بيروحوا الحضانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال يومياً لملايين الجراثيم خاصة عند الذهاب للحضانة، حتى إذا ذهب الطفل لأفضل الحضانات فإنهم يضعون أيديهم وألعابهم المتسخة فى أفواههم أو يقوموا بمسح عيونهم بأيديهم المتسخة، وهو ما يعرضهم للإصابة بالأمراض، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية حماية طفلك من الأمراض المعدية، أثناء ذهابهم للحضانة، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وقاية الاطفال من الامراض
وقاية الاطفال من الامراض
طرق حماية طفلك من الأمراض المعدية أثناء ذهابهم للحضانة

من أشهر الأمراض التى يتعرض لها الأطفال أثناء الذهاب للحضانة وأكثرها شيوعاً:

-نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

-التهاب العين واحمرارها.

-التهاب المعدة والأمعاء (أنفلونزا المعدة)، والتي يمكن أن تأتي من مجموعة متنوعة من الفيروسات والبكتيريا.

-مرض اليد والقدم والفم، والذي يصيب الأطفال أقل من سن الخامسة في أغلب الأحيان، وتشمل الأعراض الحمى والطفح الجلدي.

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وإليكم إجابات عن أبرز أسئلة الآباء حول حماية الأطفال فى دور الحضانة من الأمراض:
 

 هل التعرض للجراثيم في سن مبكرة يعزز الجهاز المناعي للطفل؟

من الناحية النظرية، نعم بمجرد تعرض طفلك للفيروس، يقوم جهاز المناعة بنفسه بمكافحة الفيروس في المرة القادمة، ويطورون أجسامًا مضادة لمكافحة سلالة الفيروس المعينة.

كل فيروس لديه عدة سلالات حتى مئات، هذا هو السبب في أن الإصابة بنزلة برد لا تمنعك من الإصابة بالزكام.

الاصابة بالامراض
الاصابة بالامراض
ماذا يمكن للوالدين القيام به لوقاية الأطفال من المرض؟

-شجع الأطفال على غسل أيديهم، خاصة قبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات أو لمس أي شيء في مكان عام.

-التطعيمات مهمة أيضاً، ويمكنها الحماية من الأمراض الخطيرة ، مثل التهاب السحايا وبعض أنواع الالتهاب الرئوي،  لقاحات الأنفلونزا يمكن أن تحمي من الأنفلونزا المخيفة. ويمكن لقاح فيروس الروتا منع نوع واحد على الأقل من أنفلونزا المعدة.

لكن الأطفال سوف يمرضون في مرحلة ما، ويجب على الآباء قبول عدم تمكنهم من حماية أطفالهم من كل مرض- سواء كانوا في دور حضانة أم لا.

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