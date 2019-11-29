شكرا لقرائتكم خبر عن غير التكتكة والبرد .. اعرف سبب التهاب الأصابع وتورمها فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لاحظت تورماً واحمراراً وحكة في الأطراف مثل أصابع قدميك في البرد، فمن المحتمل أنك تعاني من التهاب الأصابع وتورمها أو "شرث الأصابع"، هذه الحالة التى تحدث فى فصل الشتاء، بحسب موقع Doctor.



التهاب الاصابع فى الشتاء

ما هو التهاب الأصابع "الشرس"

الشتاء هو الوقت الذي نرى فيه المزيد من حالات الإصابة بالشرس أو التهاب وتورم الأطراف، حيث تحدث هذه التورمات الصغيرة والحكة على الجلد كرد فعل لدرجات الحرارة الباردة، ونادراً ما تسبب أي ضرر، لكن غالبًا ما تكون غير مريحة.

ويبدو التهاب الأصابع على شكل بقع حمراء أو نتوءات على جلدك، ويمكن أن تشعر كما لو أن أصابعك تحترق ، فضلاً عن كونها تشعرك بالحكة، في الأطراف، بما في ذلك أصابع القدم والأصابع والكعب والأذنين والأنف.

اسباب التهاب وتورم الأصابع فى الشتاء

درجات الحرارة الباردة هي أكبر عامل خطر يصيبك بالتهاب الأصابع، عندما تكون خارجًا في طقس شتوي، فإن البرد يمكن أن يجعل الأوعية الدموية الصغيرة في أطرافك مقيدة، مما يحد من تدفق الدم.

إذا قمت بالإحماء أو تسخين أصابعك مرة أخرى بسرعة كبيرة، على سبيل المثال عن طريق وضع يديك مباشرة فوق المدفئة لتسخينها، فقد يتسبب ذلك في اندفاع الدم مرة أخرى إلى هذه الأوعية الدموية الضيقة بشكل سريع للغاية، مما يتسبب في ظهور بقع حمراء صغيرة.

وكبار السن هم الأكثر تعرضًا لخطر التهاب الأصابع أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية والأشخاص الذين يعملون في الخارج في البرد أو الذين يعانون من قلة الوزن أو الذئبة أو المدخنين، لأن النيكوتين يقيد الأوعية الدموية.

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التهاب الاصابع

الوقاية من التهاب الأصابع

-قلل من تعرضك للطقس البارد.

-حافظ على تدفئة منزلك أو الغرفة التي تقضي معظم الوقت فيها.

- كن نشطًا ، حيث سيساعد ذلك على تحسين الدورة الدموية.

- إذا كنت تدخن، فحاول الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية.

- إذا كنت بالخارج وكانت يديك باردة، فتأكد من عدم تسخينها مرة أخرى بسرعة كبيرة.