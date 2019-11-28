الصين تواجه الفئران بالطائرات

جرثومة الطاعون تنتقل إلى البشر من الفئران المصابة عن طريق البراغيث

رشّ مسؤولون صينيون نحو 200 فدان من الأرض بالسم كجزء من حملة للقضاء على الفئران والبراغيث بعد الإبلاغ عن حالة من الطاعون الدبلي في منطقة شمالية.



وذكرت حكومة "أولانكاب" في وسط منغوليا الداخلية، أنّها بدأت الرش الأسبوع الماضي، وقالت سلطة محلية أخرى إنّها أرسلت طائرات لرش السم كجزء من "الجهود المبذولة للقضاء على الفئران والبراغيث".

وقد تنتقل جرثومة الطاعون "ييرسينا بيستيس" إلى البشر من الفئران المصابة عن طريق البراغيث.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، شُخِّصت إصابة اثنين من المرضى يسكنون في المنطقة نفسها بالشكل الرئوي المعدي جداً من مرض الطاعون وانتقلا إلى بكين لتلقي العلاج.

ويمكن للسلالة الرئوية من الطاعون أن تودي بحياة المريض خلال من 24 إلى 72 ساعة، وتصنفها منظمة الصحة العالمية "كالشكل الأكثر عدوى من المرض"، في حين أن الطاعون الدبلي أقل خطورة.

ووفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية، توفي 5 أشخاص بسبب الطاعون بين عام 2014 وسبتمبر/أيلول من هذا العام.

وفي منغوليا المجاورة، توفي زوجان بسبب الطاعون الدبلي في مايو/أيار بعد أن تناولا لحم "جرير" وهو نوع من القوارض الناقلة أيضاً لجراثيم الطاعون.