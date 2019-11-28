طريقة جديدة تساعد بالقضاء على اللوكيميا لدى الأطفال.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر السرطان بمختلف أنواعه من أكثر الأمراض العنيدة، وخاصة أحد أنواع اللوكيميا التي تصيب الأطفال وصغار السنّ المعروفة باسم "سرطان الدم الليمفاوي الحاد".

وغالبًا ما يحدث هذا النوع من سرطان الدم، نتيجة تراكم الخلايا الخبيثة بكميات كبيرة في دم المريض، بدلًا من خلايا الدم البيضاء السليمة، الأمر الذي ينتج عن خلل جيني يتسبب في تشوش النظام المسؤول عن التحكم في تكوين الدم الطبيعي.

وفقًا لمجلة "ذا هيلث سايت"، توصل مجموعة من خبراء جامعة "زيورخ"، إلى طريقة جديدة تساعد في القضاء على اللوكيميا لدى الأطفال، والتي غالبًا ما تكون شديدة المقاومة ولا يمكن علاجها بالعلاج الكيميائي المكثّف، أو زرع الخلايا الجذعية.

وخلال الدراسة التي أُجريت بقيادة الخبيرين "جان بيير" و"بيت بورنهاوسر"، حلل الباحثون بروتين يدعى TCF3-HLF، ويرتبط بهذا النوع من سرطان الدم، والذي أوضحوا أنه لا يحدث بشكل طبيعي، حيث يتم إنتاجه من خلال دمج اثنين من الكروموسومات، ويكون مسؤولًا عن تحفيز مجموعة من الجينات بطريقة غير سليمة أثناء عملية تكوين الدم، مما يؤدي إلى تطور خلايا الدم البيضاء الخبيثة، والإصابة بسرطان الدم.

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ووجد الباحثون أن هذا البروتين لا يعمل بمفرده، بل يجمع أكثر من 100 بروتينات أخرى حوله، مما يساعد على تحفيز الجينات بشكل خاطئ يؤدي للمرض المميت.

وللتوصل إلى طريقة لاستهداف تلك البروتينات والقضاء عليها، استخدم الباحثون تقنية CRISPR/Cas9 للتعديل الجيني، وفصلوا الأجزاء المسيطرة عليها هذه البروتينات وما تسببه من تحفيز غير طبيعي للجينات.

وفي تجربة أُجريت على الفئران، توصل الباحثون إلى مادة جديدة تدعى A-485 ترتبط بالبروتين EP300، والذي يعد من البروتينات الأساسية التي تنضم لـ TCF3-HLF، وتساعد في تطور المرض، وتثبط نشاطه، إذ لاحظ الباحثون أنه عند منح هذه المادة للفئران التي تحمل خلايا سرطان الدم البشرية، تلاشت الخلايا الخبيثة بالفعل.

تعدّ هذه الدراسة سابقة من نوعها، حيث تعد بتوفير علاج فعال يستهدف السبب الرئيسي وراء الإصابة بـ "سرطان الدم الليمفاوي الحاد " ALL، وليس هذا النوع فقط، بل تفتح هذه النتائج باب الأمل لإمكانية ابتكار وتوفير علاجات جديدة لمكافحة أنواع مختلفة من السرطان.