شكرا لقرائتكم خبر عن هل إعطاء أدوية البرد للأطفال الصغار خطرا على صحتهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موسم الشتاء يعاني الكثير من الأطفال من نزلات البرد بشكل مستمر، وعلى الرغم من أن معظم نزلات البرد التي يصاب بها الطفل الصغير ستعمل في الواقع على بناء مناعته، إلا أنه قد يكون من الصعب يظل الطفل يعاني من اعراض البرد لفترة طويله دون أن يتم منحه دواء.

ووفقا لموقع " healthline" عندما يظهر على الطفل علامات البرد ، فتسعى الأم أن تجعل طفلها يشعر بتحسن بسرعة، ولكن السؤال الهام هل أدوية البرد آمنة للأطفال؟

والإجابة تحمل العديد من المحاذير التى أعلنتها إدارة الأغذية والعقاقير :(FDA)

ـ تجنب أي أدوية للبرد خاصة للأطفال دون وصفة طبية حتى يبلغ الطفل عامين على الأقل.

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ـ يمكن أن يكون لأدوية البرد آثار جانبية خطيرة، مثل تباطؤ التنفس، الذي قد يكون خطيرًا بشكل خاص على الأطفال الصغار والرضع.

ـ تشمل العديد من أدوية البرد أيضًا أكثر من مكون واحد هذا المزيج من المكونات يمكن أن يتداخل مع بعضه مما يمثل خطورة بالغه على الأطفال الصغار.

ماذا عن المضادات الحيوية؟

على الرغم من أن أدوية البرد التي لا تحتاج إلى وصفة طبية قد لا تكون مناسبة ، إذا كان لدى الطفل القليل من العدوى البكتيرية وليس فقط فيروس البرد ، فسوف يحتاج إلى مضادات حيوية موصوفة.

ولا ينبغي وصف هذه الأدوية في جميع الحالات لأنه من الأفضل عدم استخدام المضادات الحيوية لعدوى البرد الفيروسي، ولن تقتل المضادات الحيوية الفيروس، وقد يبني أجسامهم مناعة ضد المضادات الحيوية التي ستجعل المضادات الحيوية أقل فعالية في المستقبل.