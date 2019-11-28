شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب النساء الحوامل بالدوار والدوخة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوار والدوخة من أشهر الأعراض الشائعة للحمل، ويرتبط الدوار بالهرمونات التى تتغير عند المرأة فى فترة الحمل، فى هذا التقرير نتعرف على سبب إصابة المرأة الحامل بالدوخة والدوار، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



الدوخة فى الحمل

اسباب الدوخة والدوار فى الحمل

والهرمونات هى مواد كيميائية في جسمنا تؤثر على كيفية عملنا، وفي بعض الأحيان تعمل هرموناتنا بسلاسة دون أن نلاحظها وفي أحيان أخرى تسيطر علينا وتؤثر بالسلب.

وينطبق هذا بشكل خاص على هرمونات الحمل التى تتسبب في تقلبات مزاجية، وتغيرات في عملية التمثيل الغذائي لديك، والشعور بالدوار أو أن الغرفة تدور حولك.

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الدوخة

أثناء الحمل ، يزداد تدفق الدم إلى طفلك ويتباطأ في العودة إليك في عروقك.

وبالإضافة إلى ذلك من أسباب الدوار التغييرات في وضعية الجسم- مثل الوقوف لفترة طويلة أو الاستلقاء أو الحركات السريعة - وقد تكون أكثر عرضة للشعور بالدوار أثناء الحمل.

في بعض الأحيان، أيضاً مع التغيرات الهرمونية، يعد أحد الأسباب الأخرى للتسبب في الدوار هو الصداع النصفي، إذا كنتِ أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي، فقد يؤدي التغير في هرمونات الحمل إلى إصابتك بالصداع، وقد يكون الدوار من الأعراض الثانوية له.

ولكن أكبر سبب للدوار في الحمل هو التغيرات الهرمونية.