مشروب ليلي لتنحيف البطن وأنتِ تنعمين بالاحلام

اذا كنت تعانين من تراكم الدهون في منطقة البطن إليك هذه الوصفة لمشروب سوف يساعدك على حرق الدهون في منطقة البطن خلال فترة نومك.

حرق الدهون حول منطقة البطن

حبة خيار واحدة

ضمة بقدونس

حبة ليمون واحدة

واحدة ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج مبروشاً

الطازج مبروشاً ملعقة كبيرة من عصير الصبار – الألوفيرا

نصف كوب من الماء

طريقة التحضير:

قشري الخيار وقطعيه إلى قطع صغيرة، ثم اغسلي البقدونس واعصري الليمون. ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وإضيفي الزنجبيل وعصير الصبار والماء. امزجي جميع المكونات إلى أن تحصلي على مشروب متجانس، واشربي كوباً من هذا المشروب الحارق للدهون قبل الذهاب إلى النوم لمدة 5 أيام على التوالي.

فوائد المكونات:

- الخيار من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وهو مثالي إذا أردت أن تتخلصي من دهون الأحشاء لأنه يتكون في معظمه من الماء والألياف. ويحتوي 100 غرام من الخيار على 16 سعرة حرارية فقط مما يجعله مثالياً كجزء من هذا العلاج.

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- البقدونس قليل السعرات الحرارية جداً وهو منجم من مضادات الأكسدة مثل: ابيغينين، اللوتين، بيتا كاروتين، كما أنه مصدراً مهماً للعناصر الغذائية الأساسية وفي طليعتها الفيتامين أيه وفيتامين كيه وفيتامين بي9 والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد، وجميع هذه العناصر الغذائية تقلل احتباس الماء في الجسم وتجنبه الإصابة بالانتفاخات والغازات.

- الليمون يخلص الجسم من الفضلات مما يسمح بحرق الدهون بشكل أسرع لأن تفريغ السموم من شأنه أن يسرع عملية التمثيل الغذائي.

- أما الزنجبيل، وبفعل عمله في توليد الحرارة فإنه يزيد درجة حرارة الجسم وبالتالي يعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على حرق الدهون بشكل فعال للغاية.

- ويساعد عصير الصبار- الألوفيرا على تنقية الجسم بفضل الألوين الذي يحتويهمما يساعد على التخلص من السموم. وبالاضافة إلى ذلك فإن عصير الصبار يسرع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يزيل الأنسجة الدهنية في البطن.

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