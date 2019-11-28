شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسباب الإصابة بعسر البول وفقا لعمرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر البول هو المصطلح الطبي لحالة الشعور بالألم عند التبول، وعدوى الجهاز البولي السفلي، وهو أحد الأعراض الشائعة لالتهاب المثانة، وهى حالة تشيع عند النساء من سن 20 إلى 50 عامًا.

ووفقا لموقع " drugs" فإنه عادة ما تصاب الكلية بالعدوى لأن البكتيريا انتقلت إلى الكلية من عدوى في المثانة، والتهابات الكلى أكثر شيوعا فى الحالات الآية:

أثناء الحمل، عند الرجال عند الإصابة بتضخم البروستاتا، مرضى السكري، في الأشخاص الذين يعانون من وظيفة المثانة غير الطبيعية، عند الأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى المستمرة.

أما الأطفال الذين يعانون من ارتداد البول غير الطبيعي من المثانة إلى الكليتين تسمى الارتجاع الحويصلي أو انسداد متعلق بالتطور غير الطبيعي للجهاز البولي، التهاب الحويضة والكلية هو أكثر شيوعا في النساء أكثر من الرجال.

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الأعراض

اعتمادا على سبب عسر البول ، قد يكون هناك أعراض أخرى بالإضافة إلى الألم عند التبول يمكن أن تشمل:

- عدوى المسالك البولية السفلية (التهاب المثانة)، كثرة التبول، الرغبة الشديدة في التبول ، فقدان السيطرة على المثانة ، الألم في الجزء الأمامي السفلي من البطن (بالقرب من المثانة) ، بول غائم قد يكون له رائحة قوية ، بول دموي.

- عدوى المسالك البولية العليا (التهاب الحويضة والكلية) تسبب ألم في الظهر العلوي ، ارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة تهتز ، غثيان وقيء ، بول غائم ، كثرة التبول ، رغبة شديدة في التبول.

- يعتمد طول عسر البول على سببه، يستجيب معظم الأشخاص المصابين بالتهابات المسالك البولية جيدًا للعلاج في غضون بضعة أيام، عندما يكون السبب أكثر صعوبة لتحديد ، قد تستمر الأعراض لفترة أطول.

للمساعدة في منع عسر البول الناجم عن التهاب المثانة أو التهاب الحويضة والكلية ، يمكن شرب عدة أكواب من الماء .