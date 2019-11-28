شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عن ابتلاع الدواء بدون الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظمنا في مرحلة ما تناول حبوب الدواء دون ماء، إما لأننا كنا في عجلة ، أو لعدم وجود كوب من الماء قريب، ولكن هل تعلم أن تلك العادة خطيرة ويمكن أن تضر بصحتك.

ووفقا لموقع " thehealthy" فإن تناول الدواء بالماء ليس فقط لأنه يسهل عملية البلع، ولكن لأنه يساعد على منع تعلق الدواء في المرئ، الأمر الذي قد يسبب أكثر من مجرد عدم الراحة، فالأدوية التى تعلق بالمريء، قد تتسبب فى الالتهابات والتهيج، مما قد يسبب عددًا من الأعراض من حرقة وألم في الصدر إلى التهاب المريء، أو حتى النزيف وثقب المعدة.

ونظرًا لعدم وجود أعصاب في أجزاء من المريء، فلا تبدأ الأعراض فى الظهور دائمًا على الفور، مما قد يجعل من الصعب عليك معرفة ما إذا كانت هناك حبوب معلقة بالمرئ، ولكن لا يؤدى ذلك إلى حرقة أو ألم بالمعدة فقط، ولكنها يمكن أن تسبب تآكل في الأنسجة الدقيقة للمريء، مما يسبب نزيفًا مؤلمًا، أو جفافًا شديدًا .

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يمكن لبعض الأدوية الشائعة أن تسبب أضرارًا كبيرة عندما تتعثر فى المرئ، وتشمل أدوية "علاج هشاشة العظام والمضادات الحيوية ، ومسكنات الألم دون وصفة طبية".

كيفية منع مضاعفات بلع الحبوب دون ماء

لتجنب المضاعفات الخطيرة عند بلع الحبوب :