شكرا لقرائتكم خبر عن جيوب أنفية وإجهاد.. أسباب مختلفة وراء تعرضك للصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من الشعور بألم شديد في الرأس أي الصدع النصفي، ونجد هذا الألم في اتجاه الرأس الشمال أي الجانب الأيسر، وهذا الألم له العديد من الدلائل التي تعد جرس إنذار لك، لأنه يشير إلى إصابتك ببعض الأمراض، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على العلامات، وفقا لموقع "webmed".

عدم أخذ القسط الكافي من النوم يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع النصفي، أي إصابتك بالإجهاد ويعد من أبرز الأسباب بشكل كبير، كما أن الضغط النفسي والعصبي يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع النصفي، ولذا عليك أخذ القسط الكافي من النوم، بالإضافة إلى التخلص من الضغط العصبي بشكل كبير تجنبا للتعرض من هذا الأمر.

أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بالصداع النصفي، ومنها اللحوم المصنعة، والأطعمة الغنية بالمواد الحافظة، ولذا عليك تجنب مثل هذه الأطعمة لأنها غير صحية وتزيد من شعورك بالألم.

Advertisements

والتعرض والإصابة بارتفاع نسبة ضغط العين يزيد من فرص إصابتك بالصداع النصفي .

كما أن الإصابة والتعرض لارتفاع في نسبة ضغط الدم يتسبب في الشعور بالصداع الشديد في الرأس، وهذا الأمر يزيد من عدم قدرتك علي التعامل السليم مع الحياة اليومي لأن هذا الألم يتسبب في هذا الأمر.

وأخيرا نجد أن مرضي الجيوب الأنفية هم الأكثر عرضة للإصابة والشعور بالصداع النصفي، ولذا عليك توخي الحذر بشكل كبير، وأخذ العلاجات التي تقلل من حدة التعرض للالتهابات.