شكرا لقرائتكم خبر عن مريض العظام هو الأكثر معاناة من السمنة.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مريض العظام يعاني من الآلام الشديدة مع زيادة وزن الجسم، وعندما يشعر بهذه الآلام يتوجه على الفور لطبيب العظام، ويتناول العديد من أدوية العظام، فيستمر الألم لعدم القضاء على السبب الرئيسي وهو السمنة.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي كيفية القضاء على السمنة لمريض العظام.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن مريض السمنة الذي يعاني من آلام ومشاكل العظام من اكثر الفئات التي تتعاطف معها، فعلى سبيل المثال مريض وزنه 100 كيلو وطوله 160 فسيكون لديه وزن زائد 40 كيلو، والعظام التي تتحمل وزن الـ 60 كيلو لا يمكن أن تتحمل وزن 100 كيلو بنفس المقدار ونفس القدرة والقوة.



كيف يتم التعامل مع مريض السمنة الذي يعاني من آلام في العظام؟

وأشارت أنها تتعامل مع مريض السمنة الذي يعاني من آلام في العظام بطريقة مختلفة، فيجب ان يحتوي الكورس المقدم لهم على فيتامين د، لان معظم المرضى لا يستطيعون الحصول على هذا الفيتامين من مصدره الرئيسي وهو "الشمس".

ولفتت أن مريض العظام مشكلته انه يتعاطى الكثير من المسكنات والتي تسبب له القيئ المستمر، وهو الاتجاه الاغلب في معظم اطباء العظام، ولكن يفضل ان نضع نصب اعيننا السبب الذي ادى الي حدوث مشاكل في العظام وهو السمنة فإذا قمت بحل تلك المشكلة وفقدت وزني ستحل بالتبعية مشكلة العظام وليس العكس.

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