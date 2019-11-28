القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتضن العاصمة الألمانية برلين الملتقى العربي الألماني العاشر للطاقة، بمشاركة أكثر من 400 خبير في قطاعات الصناعة والعلوم بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين شركاء الأعمال العرب والألمان في قطاع الطاقة.
يقول عبدالعزيز المخلافي السكرتير العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إن الغرفة العربية الألمانية تعزز التعاون في مجال الطاقة بين برلين والعالم العربي.
ومن جانبه، قال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الشرق الأوسط إن منتدى الطاقة لغرفة التجارة والصناعة مهم للغاية لجميع الناس معاً للنقاش بشأن التحديات الموجودة أمامهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الملتقى العربي الألماني للطاقة.. خطوة نحو تكنولوجيا المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.