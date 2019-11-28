الملتقى العربي الألماني للطاقة.. خطوة نحو تكنولوجيا المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتضن العاصمة الألمانية برلين الملتقى العربي الألماني العاشر للطاقة، بمشاركة أكثر من 400 خبير في قطاعات الصناعة والعلوم بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين شركاء الأعمال العرب والألمان في قطاع الطاقة.

يقول عبدالعزيز المخلافي السكرتير العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إن الغرفة العربية الألمانية تعزز التعاون في مجال الطاقة بين برلين والعالم العربي.

ومن جانبه، قال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الشرق الأوسط إن منتدى الطاقة لغرفة التجارة والصناعة مهم للغاية لجميع الناس معاً للنقاش بشأن التحديات الموجودة أمامهم.