ضربة قوية للأهلي المصري قبل صدام النجم التونسي

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سمير بدرالأربعاء 2019/11/27 11:28 م بتوقيت أبوظبي
لاعبو الأهلي المصري
تعرض رامي ربيعة مدافع الأهلي المصري، لإصابة قوية في الركبة خلال مران فريقه مساء الخميس في تونس، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي.
ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي مساء يوم الجمعة، على ملعب رادس بالعاصمة تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وجاءت تلك الإصابة القوية التي تعرض لها ربيعة إثر التحام قوي مع زميله المهاجم مروان محسن، خلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي.
ولم يستطع ربيعة استكمال المران حتى نهايته وذلك خوفا من تفاقم الإصابة، على أن يخضع للفحص الطبي لتحديد حجم إصابته.
ويعد ربيعة عنصرا أساسيا في تشكيلة فايلر منذ توليه تدريب بطل مصر، في أغسطس/آب الماضي.
ويقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة النجم وبلاتينوم ستارز الزيمبابوي والهلال السوداني.
يذكر أن الأهلي يعد الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا (8 مرات)، وكان آخر ألقابه عام 2013 بالفوز على أورلاندو بيراتس الجنوبي أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي النهائي.
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