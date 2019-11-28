أطعمة يساعدك تناولها صباحًا على فقدان الوزن.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحرص الكثير من الأشخاص على اتّباع خطة ونظام معين يساعدان على تعزيز فقدان الوزن.

وعندما يتعلق الأمر بعملية فقدان الوزن، قد يحتار الكثيرون بشأن أي الأطعمة الأفضل تناولها، وما إذا كان هناك أنواع يجب تناولها صباحًا وأخرى يفضل تناولها مساء.

لذا ومن خلال مجلة "بينك فيلا"، يكشف لك الخبراء عن أفضل أطعمة يمكن تناولها صباحًا لتمكينك من فقدان الوزن:

الأطعمة الغنية بالبروتين

يعد البروتين من أبرز العناصر المهمة لإدارة وفقدان الوزن؛ إذ تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين على بناء كتلة العضلات وتعزيز إنتاج الطاقة والشعور بالشبع وغيرها من الفوائد.

لذا يُنصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين صباحًا، من خلال تناول بياض البيض وزبادي خال من الدسم، أو زبدة الفول السوداني والجبن منخفض الدسم، بالإضافة إلى الدجاج والأسماك.

الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في إنقاص الوزن؛ إذ تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، فضلًا عن فوائدها الصحية العديدة التي تتنوع بين السيطرة على نسبة الكوليسترول وتعزيز عملية الهضم وغيرهما.

وتتضمن أبرز مصادر الألياف، الشوفان، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والفاصوليا، والكينوا، والبطاطا الحلوة، والشوكولاتة الداكنة.

مخفوق بروتين مصل اللبن

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سبق وأشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول بروتين مصل اللبن المعروف أيضًا بشرش اللبن، مرتين في اليوم، يساعد في فقدان الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة البطن.

لذا، يُنصح باستهلاك مخفوق بروتين مصل اللبن بدلًا من المشروبات عالية الكربوهيدرات، ولكن من المهم استشارة أخصائي التغذية أو الطبيب قبل البدء في استهلاك مخفوق بروتين مصل اللبن.

القهوة أو الشاي الأخضر

أثبت الخبراء أن استهلاك كوب واحد من القهوة في الصباح، فعّال للغاية لإنقاص الوزن؛ إذ إن ما تحتويه القهوة على كافيين، يعزز عملية الآيض؛ ما يساعد في التخلص من المزيد من الدهون.

وبالإضافة إلى القهوة، يتميز الشاي الأخضر بخصائص حارقة للدهون، جنبًا إلى جنب مع قدرته على تعزيز عملية الآيض.

الفواكه والبذور والمكسرات

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، من المهام أن تتضمن وجبة الفطور، المكسرات مثل اللوز، والكاجو، والفول السوداني، والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا، والفواكه الغنية بالماء، إذ أشار الباحثون إلى أن مزيج المكسرات والبذور، والفواكه أيضًا يساعد في إنقاص ملحوظ في الوزن، وخاصة في محيط الخصر او البطن.

ويمكنك الجمع بين عدة عناصر مما ذُكر أعلاه للحصول على وجبة إفطار صحية ومتكاملة.

وجنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي ومناسب لفقدان الوزن، من المهم أيضًا الحرص على اتباع نمط حياة نشط وممارسة الرياضة يوميًا.