شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل الأكسجين فى الدم يكشف عن أمراض الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار مستوى الأكسجين في الدم أو تحليل غازات الدم، من التحاليل الطبية التى تقيس كمية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم، فعندما نتنفس، تأخذ رئتاك الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، إذا كان هناك خلل في مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في دمك، فقد يعني ذلك أن رئتيك لا تعملان بشكل جيد، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل مستوى الأكسجين في الدم، وفقاً لموقع "Medlineplus".



نسبة الاكسجين

أهمية اختبار مستوى الأكسجين في الدم

يتم استخدام اختبار مستوى الأكسجين في الدم للتحقق من مدى عمل رئتيك وقياس التوازن الحمضي القاعدي في دمك، يشتمل الاختبار عادة على القياسات التالية:

-محتوى الأكسجين (O2CT)، هذا يقيس كمية الأكسجين في الدم.

-تشبع الأكسجين (O2Sat) هذا يقيس كمية الهيموجلوبين في دمك، الهيموجلوبين هو بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم.

-الضغط الجزئي للأكسجين (PaO2) هذا يقيس ضغط الأكسجين المذاب في الدم، يساعد في إظهار مدى انتقال الأكسجين من رئتيك إلى مجرى الدم.

-الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون (PaCO2) هذا يقيس كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم.

-درجة الحموضة، هذا يقيس توازن الأحماض والقواعد في الدم.

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نسبة الاكسجين فى الدم

لماذا أحتاج إلى اختبار مستوى الأوكسجين في الدم؟

هناك العديد من الأسباب التي يُطلب فيها هذا الاختبار، قد تحتاج إلى اختبار مستوى الأوكسجين في الدم إذا:

-لديك مشكلة في التنفس.

-لديك فترات متكررة من الغثيان أو القيء.

-أمراض الرئة، مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو التليف الكيسي، يمكن أن يساعد الاختبار في معرفة ما إذا كان العلاج يعمل.

-جرح رأسك أو رقبتك مؤخرًا، مما قد يؤثر على تنفسك.

-التسمم بأول أكسيد الكربون.

-لديك إصابة نتيجة استنشاق الدخان.

-قد يحتاج المولود الجديد أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان يعاني من صعوبة في التنفس.