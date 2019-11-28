شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن حالة الطاعون الرابعة.. وحملة ضد الفئران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المسئولون فى الصين أنه تم تشخيص إصابة شخص رابع في شمال الصين بالطاعون هذا الشهر، حيث قامت الحكومة المحلية بحملة للقضاء على البراغيث والفئران.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قالت حكومة منغوليا الداخلية يوم الأربعاء إنه تم تشخيص إصابة رجل بالطاعون الدبلي وكان يعمل راعي غنم ويعالج حاليًا بمعزل عن حالة صحية مستقرة.

وتم تشخيص شخص آخر مصاب بالطاعون الدبلي في دوري شيلين غول التابع لفريق “Inner Mongolia” في 16 نوفمبر ، على بعد أكثر من 400 كيلومتر (250 ميل).

وفي منتصف نوفمبر تم نقل اثنين من مرضى منغوليا الداخلية إلى بكين للعلاج من السلالة الرئوية شديدة العدوى من الطاعون.

ويمكن أن تكون السلالة الرئوية قاتلة في غضون 24 إلى 72 ساعة ، وهي "الشكل الأكثر ضراوة" للمرض وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، في حين أن الشكل الدبلي أقل خطورة.

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وكانت الحكومة قد ذكرت في وقت سابق أنها قامت برش حوالي 200 فدان من الأراضي الأسبوع الماضي كجزء من "إبادة الفئران والبراغيث".

لم يكشف مسؤولو Ulanqab عن تفاصيل كيفية إصابة آخر مريض بالطاعون ، لكنهم قالوا إن المريض "نشط" في مكان متأثر بالطاعون قبل مرضه.

يمكن أن تنتقل جرثومة الطاعون “Yersinia pestis” إلى البشر من الفئران المصابة عن طريق البراغيث.

على الرغم من أن الطاعون شديد العدوى أمر نادر الحدوث في الصين ، إلا أن العديد من الحالات أثبتت أنها مميتة في السنوات القليلة الماضية.