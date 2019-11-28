شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للحوامل.. التنفس فى الهواء الملوث قد يضر طفلك قبل ولادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة جديدة أدلة على أن الجزيئات السامة بالهواء يمكن أن تنتقل من رئة الأم إلى المشيمة، مما يؤذي الجنين.

ووفقا لدراسة جديدة ، يمكن أن يكون للتلوث تأثير شديد على النساء الحوامل والرضع، حيث يؤكد البحث الذى قدمته جامعة كوين ماري في لندن إنه تم العثور على جزيئات تلوث الهواء في المشيمة لخمس نساء يعشن في لندن.

وفقا للدراسة التى نشرت في مجلة " BMC Public Health Journal" ، فإن استنشاق هذه الجزيئات من قبل الأمهات من الهواء الملوث في البيئة، وجدت طريقها إلى المشيمة من رئتي الأمهات، مما قد يؤدي إلى إتلاف صحة الجنين.

خطر تلوث الهواء أثناء الحمل

يحتوي الهواء الملوث على السموم مثل الجسيمات، وثاني أكسيد النيتروجين ،وثاني أكسيد الكبريت ،وعادم المركبات، وانبعاثات المصانع ،والدخان غير المباشر والغبار والمواد الكيميائية.

حيث ارتبط التعرض المطول لهذه السموم بالسعال والصفير وضيق التنفس وتهيج العين وأمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو وانتفاخ الرئة والتعب المزمن والسرطان عند الأطفال.

ووفقًا لليونيسيف، يعيش أكثر من 300 مليون طفل في بيئات تحتوي على هواء سام، وتعد النساء الحوامل ، والأطفال الذين لم يولدوا بعد ، والأطفال الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، وكبار السن هم أكثر عرضة لمضاعفات صحية نتيجة التعرض للتلوث.

Advertisements

مضاعفات تلوث الهواءانخفاض الوزن عند الولادة

التعرض لتلوث الهواء أثناء يزيد من احتمالات ولادة طفل قليل الوزن، مما يؤثر على وظائف وأداء الجسم.

الولادة المبكرة

الولادة المبكرة تعني أن الطفل يولد قبل 38 أسبوعًا من الحمل، والأطفال الذين يولدون قبل الأوان لديهم مخاطر كبيرة من الاضطرابات العصبية والتشوهات الجسدية، ويعد التلوث أحد أسباب الولادة المبكرة.

الربو

تلوث الهواء هو أكبر مساهم في الربو، وعند النساء الحوامل، قد يؤدي الربو إلى تسمم الحمل، الذى إذا ترك دون علاج يمكن أن تسبب حرمان الطفل من الأكسجين، مما يؤدي إلى الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة ونمو الأعضاء البطيء.