مشكلات الجلد قد تكشف الإصابة بالسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت الجمعية الألمانية للسكري بضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة بعض المشكلات الجلدية لأنها قد تنذر بالإصابة بداء السكري.

وأوضحت الجمعية أن تلك المشاكل الجلدية هي التغيرات الصبغية، والتي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

وأضافت أن عدوى الفطريات الشديدة على سبيل المثال تحت الإبط أو في منطقة الإربية (المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة) قد تشير إلى الإصابة بداء السكري.

وقالت الجمعية إنه يجب العمل على ضبط نسبة السكر بالدم حيث ستزول حينئذ البقع وستتماثل عدوى الفطريات للشفاء.