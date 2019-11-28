ليوناردو يصدم ريال مدريد بشأن مبابي

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن كيليان مبابي مهاجم فريقه سيبقى لاعباً في الفريق الفرنسي ولن يرحل عن النادي، في تصريحات صادمة لنادي ريال مدريد الساعي لضم اللاعب.

وأوضح ليوناردو في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الأربعاء: "نحن نتحرك ببطء، ولكن نتحرك إلى الأمام".

وواصل: "مبابي سيبقى في باريس بنسبة 100%، هو لاعبنا بشكل قاطع، وأي شيء آخر لا يهم".

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ورفض ليوناردو الدخول في مشادة كلامية مع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بشأن تصريحات الأخير عن مبابي، التي قال فيها إنه مغرم ببطل كأس العالم 2018، حيث علق: "هل زيدان قال هذا؟ لم أره".

ويعتبر اهتمام الريال بمبابي من أكبر الموضوعات المطروحة بشدة في الميركاتو الأوروبي، وكان آخر ما نشر في هذا السياق تصريحات إدين هازارد نجم الريال التي دعا فيها المهاجم الشاب للانضمام إلى البيرنابيو.

وسبق أن دخل ليوناردو في مشادة مع زيزو عقب تصريح المدير الفني للريال بأن مبابي يحلم بارتداء قميص الميرينجي، متهماً المدرب بتشتيت انتباه اللاعب في مرحلة مهمة من الموسم.

يذكر أن مبابي انتقل إلى سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو، بهدف تحقيق دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق الباريسي حقق نتائج مخيبة للآمال، وخرج في آخر نسختين منذ وصول اللاعب الفرنسي من مرحلة ثمن النهائي.