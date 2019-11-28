شكرا لقرائتكم لصحة أفضل وضغوط أقل.. حاول أن تكسب أكثر من زوجتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية دراسة حول تزايد الضغوط على الأزواج عندما تكسب زوجاتهم أكثر من 40 في المائة من دخل الأسرة.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "باث" البريطانية أن الأزواج يشعرون بالضغوط عندما يعتمدون ماليا بشكل كامل على زوجاتهم أو في حالة أنهم العائل الوحيد للأسرة.

البعض لم يشعر بأي ضغط

وأجريت الدراسة خلال 15 عاما على 6 آلاف زوج وزوجة، وبينت أنه كلما قل دخل الزوجة عن 40 في المائة انخفضت الضغوط على الأزواج والعكس صحيح. ولكن الدراسة قالت إن الرجال الذين تزوجوا عن عمد امرأة معيلة لم يشعروا بأي ضغوط.

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وخلال إجراء الدراسة، لاحظ الباحثون أن نسبة الزوجات اللواتي كن يكسبن أكثر من أزواجهن في 1980 كانت 13 في المائة، ولكن في 2017 وصلت النسبة إلى الثلث.

حالات الطلاق

وهدف القائمون على الدراسة إلى معرفة انعكاسات الفروق بين دخول الأزواج والزوجات على العلاقة بينهم، والقدرة على المساومة خاصة في حالة الطلاق، إذ يخاف الرجل من انخفاض وضعه الاقتصادي في حالة الانفصال عن زوجته التي تكسب أكثر منه.

الخبيرة الاقتصادية في كلية الإدارة بجامعة باث، الدكتورة جوانا سيردا، أوضحت أن نتائج الدراسة تشير إلى أن هذا التفاوت في الدخول يمكن أن يشكل خطرا على صحة الرجال، حيث إن الضغوط يمكن أن تؤدي لإصابتهم بأمراض جسدية وكذلك مشكلات عاطفية واجتماعية.