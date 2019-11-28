الارشيف / صحة ورشاقة

الشعر يتساقط في الشتاء بشكل متزايد لهذا السبب!

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الشعر يتساقط في الشتاء بشكل متزايد لهذا السبب! والان مع التفاصيل

الخميس 28 نوفمبر 2019

قالت مجلة "إن ستايل" الألمانية إن الشعر يتساقط في الشتاء بشكل متزايد، بسبب نقص فيتامين D الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس.

 

وأوضحت البوابة المعنية بالصحة والجمال أن لنقص فيتامين D تأثير سلبي على دورات نمو الشعر، وفقدان قوة الجذور، ما يسرع تساقط الشعر.

 

وتنصح "إن ستايل" بالعناية الجيدة بفروة الرأس، بالمنتجات المخصصة للعناية بها، والمحتوية على خلاصة الكركم والجينسانغ، والتي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

Advertisements

 

ويمكن أيضا استعمال منتجات العناية المحتوية على توليفة فعالة تتألف من فيتامين B6 وكبريتات الزنك وحمض الأزيلايك Azelaic acid.

 

وإلى جانب منتجات العناية المناسبة، يجب أيضاً التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف في أيام الشتاء المشمسة، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين D.

 

وتلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في تمتع الشعر بالصحة والقوة أيضاً، بتناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والخضروات الورقية، من سبانخ وبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل المكسرات، وسمك السلمون، والأغذية الغنية بالبيوتين فيتامين B7، مثل الكبد البقري، وصفار البيض، ورقائق الشوفان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشعر يتساقط في الشتاء بشكل متزايد لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا