الموز واليوجا.. سلاح فعال لمحاربة التوتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر طبيب ألماني من أضرار التوتر النفسي المستمر، وقال إنه يهدد الصحة، فيما أكد أن الموز وممارسة اليوجا بمثابة سلاح فعال لمحاربة التوتر.

وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية بألمانيا، الدكتور إنجو فروبوزه إن التوتر النفسي يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر.

ونصح فروبوزه لتجنب هذه المخاطر الصحية بالمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل وتمارين التنفس، وتنظيم الجدول اليومي بحيث لا يكون إيقاعه محموما.

وأكد أن المغنيسيوم سلاح فعال لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول ثمرة موز.