صوت التسامح.. أوبريت إنساني من الإمارات إلى العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد مسرح "لا بيرل" في مدينة الحبتور بدبي، العرض المسرحي الموسيقي "صوت التسامح"، وذلك بمشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة من مدارس دولة الإمارات، بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ48، واحتفاء بقيم التسامح والتعايش في الإمارات.

أقيم العرض بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، واحتفى العرض بقيم التّسامح التي خصَّصت لها دولة الإمارات عاماً بأكمله لإعلاء قيمته الإنسانية، بعد أن أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليكون نهجا تسير عليه دولة الإمارات وتنشره حول إلى العالم.



ويُعد "صوت التسامح" عملا فنيا ضخما، نظمته وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، بمشاركة أصحاب المواهب من طلبة المدارس الحكوميَّة والخاصة، من 40 جنسية مُختلفة، استطاعوا ببراعة تقديم لوحات فنية متنوعة، تجمع بين الغناء أو العزف الموسيقي وغيرها من الفنون الأدائية.



وقد شارك في العمل 402 طالب وطالبة من بينهم 45 فنان أداء تعبيري، و50 مُغنيا، و42 ممثلا، و25 موسيقيا، و104 جوقات، و24 مؤديا موسيقيا، و10 مصورين، و20 فنانا بصريا، و57 فنانا تقليديا و25 موسيقي أوركسترا.