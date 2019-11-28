فيديو.. أول سعودي في محاربي الإمارات يتحدث عن مشاركته بالنسخة التاسعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد النسخة التاسعة من بطولة محاربي الإمارات، المقرر لها الجمعة، مشاركة أول مقاتل سعودي في منافساتها، وهو مصطفى راشد ندا.

ويعد "ندا" واحدا من ٨ وجوه عربية ستشارك في النسخة التاسعة من بطولة محاربي الإمارات التي تشهد أكبر عدد نزالات يخوضها ٣٠ لاعبا.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا للتعريف بالمقاتلين المشاركين الذين كان من بينهم مصطفى راشد ندا.

"العين الرياضية" أجرت مقابلة مع مصطفى راشد ندا، تحدث فيها عن تطور الفنون القتالية في المملكة العربية السعودية، وصعوبة النزال الذي سيخوضه في النسخة التاسعة من محاربي الإمارات.