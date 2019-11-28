شكرا لقرائتكم خبر عن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل باحثون إيطاليون إلى أن تناول القهوة مرتبط بتقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (ميتس)، والتي تلعب دورا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

ووفقا للدراسة، التي أجريت في جامعة «كاتانيا» الإيطالية بمراجعة بحث علمي حول العلاقة بين استهلاك القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائى بين الإيطاليين والبولنديين لاكتشاف العلاقة والارتباط العسكى بين تناول القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي، أشارت الأبحاث إلى عنصر «البوليفينول» الموجود في القهوة قد يكون متورطًا في الارتباط العكسي، خاصة الأحماض الفينولية والفلافونويد.

كما أشارت الأبحاث إلى أن تناول القهوة بمعدلات معتدلة مرتبط بانخفاض أعراض الأمراض القلبية الوعائية، السرطان والوفيا من جميع الأسباب ومرض السكر النمط الثاني.

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فقد عكف الباحثون على استعراض التحليلات التلوية التي تراعي الارتباط بين استهلاك القوة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وقد شارك في الدراسة نحو 22.000 شخص، تناول البعض القهوة العادية، فيما تناول آخرون القهوة منزوعة الكافيين.

وخلصت الدراسة إلى أن استهلاك القهوة بمعدلات معتدلة (من 1 إلى 4 فناجين في اليوم)، كان مرتبطا بتقليل مخاطر متلازمة التمثيل الغذائى.

وذكرت الدراسة أن العلاقة العكسية بين استهلاك القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي ظهرت في كل من الرجال والنساء.. كما وجدت التحاليل التلوية أيضًا أن الاستهلاك المعتدل لكل من القهوة التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.