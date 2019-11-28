شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «تيك توك» يعتذر لمستخدمة عن حذف مؤقت لفيديو عن مسلمي الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي لمستخدمة اليوم الخميس لحذف فيديو ينتقد معاملة الصين للمسلمين، معزيا ذلك إلى «خطأ بشري» وقال إن الفيديو أعيد إلى الموقع خلال أقل من ساعة.

والجدل حول الفيديو الذي بلغ عدد مشاهداته 1.6 مليون مرة يثور فيما تواجه شركة بايتدانس الصينية مالكة تيك توك تحقيقا من قبل لجنة أمريكية للأمن القومي بسبب تعاملها مع بيانات شخصية، فيما يخشى مشرعون أمريكيون من أنها ربما تحظر أي محتوى له علاقة بالأمور السياسية.

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وفي الفيديو الذي نشرته مستخدمة الأسبوع الماضي تعرف نفسها باسم فيروزا عزيز شرحت طريقة تركيب الرموش الصناعية وهي تتحدث عن معاملة المسلمين مضيفة أنها تريد نشر الوعي بالوضع.

لكنها قالت على تويتر هذا الأسبوع إن تيك توك حظر منشوراتها لمدة شهر وذكرت في منشور أمس الأربعاء أن الفيديو الذي لقي انتشارا واسعا حُذف وأعيد لاحقا.

وقال تيك توك على موقعه الإلكتروني إنه حذف الفيديو لمدة 50 دقيقة، وذكر إيريك هان رئيس إدارة السلامة في تيكتوك «نعتذر للمستخدمة عن الخطأ الذي وقع من جانبنا».

ولم يرد تيك توك على طلبات من رويترز للحصول على المزيد من التعليقات، وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه لا يوجد لديها تفاصيل عن الموضوع.