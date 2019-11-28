"إلا الخلع" مسيرة نسائية مصرية لرفض التنازل عن مكاسب المرأة

خرجت مسيرة نسائية مصرية تطالب بحقوق المرأة، مرددين عبارة "إلا الخلع"، باعتباره أحد مكاسب المرأة التي لا يمكن التنازل عنها. وأعربت السيدات والفتيات عن اعتراضهن على مشروع قانون مقدم بالبرلمان المصري، بشأن إلغاء قانون "الخلع"، وعدم تمتع المرأة بحقوق النفقة كاملة". يشار إلى أن هذه الوقفة النسائية المصرية انطلقت، صباح الأربعاء، في منطقة الزمالك بالعاصمة المصرية، القاهرة، للمطالبة بالحفاظ على مكتسبات المرأة وحقوقها في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وطالبت المسيرة النسائية المصرية بعدم التنازل عن أي حق من حقوق المرأة في طلب الخلع، وإلزام الأزواج بسداد نفقة العدة، وتنظيم حق رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة، والحفاظ على حقوقها وحقوق أطفالها.

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