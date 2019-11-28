شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 11 فائدة لتناول الشوفان أبرزها طرد السموم من الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلم الجميع أن وجبة الإفطار هى أهم وجبة لأنها تملأ الجسم بالطاقة ليواجه اليوم بأفضل طريقة ممكنة، هل سبق لك أن فكرت لماذا يقترحون إضافة دقيق الشوفان إلى الوجبة الأولى من اليوم؟ فيما يلى 11 فائدة لتناول الشوفان فى وجبة الإفطار.

فوائد دقيق الشوفان:

1- يساعد الجسم على طرد السموم

2- يساعد فى التحكم فى مستويات السكر فى الدم

3- يخلصك من الإمساك.. فهو يساعد على تقليل أحماض المرارة وبالتالى يمنع الإمساك

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4- يحتوى على بروتينات مفيدة للغاية.. حيث يوجد فيه ثمانية أحماض أمينية مهمة لتكوين أنسجة جديدة فى جسمك.

5- الشوفان يحمى من الإصابة بسرطان الثدى والقولون.

6- مفيد لصحة القلب.. ويرجع ذلك إلى محتويات أوميجا3 ، وحمض اللينوليك، والمعروفة باسم "الدهون الجيدة"، والتى تساعد على تقليل الكولسترول السيئ (LDL).

7- يساعد فى حماية الأعصاب بفضل فيتامينات ب فى دقيق الشوفان، يحافظ على توازن الجهاز العصبي، ويحمى الأعصاب.

8- يساعد فى عمل الغدة الدرقية.. خاصة فرط نشاط الغدة الدرقية لأنه يحتوى على اليود، وهو معدن يساعد الغدة الدرقية على العمل بشكل صحيح.

9- يمنع هشاشة العظام.. لأنه يحتوى على مستويات الكالسيوم اللازمة لصحة العظام الجيدة، ويمنع التخلص من المعادن.

10- يخفض الوزن.. لهذا السبب، يجب أن تأكله على معدة فارغة أو مع وجبة الإفطار جنبًا إلى جنب مع الحليب الخالى من الدسم أو حليب الصويا أو عصير البرتقال أو المكسرات.

11- يستخدم فى علاجات التجميل.. يمكنك أيضًا استخدامه موضعيًا خارجيًا مع كريم مرطب للحصول على وجه مدهش حقًا، إنه أرخص بكثير من أى علاج تجميل آخر.