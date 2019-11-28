شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء لا تتوقعها قد تكون سببا فى شعورك بالغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغثيان أحد أكثر المشكلات شيوعًا في مجال الطب فهو ليس مرضًا، لكنه عرض من أعراض اضطرابات مختلفة يحدث بسبب مشاكل في أحد أجزاء الجسم الثلاثة، وأى شخص يصاب بالغثيان فى أى فترة فى حياته.

ووفقا لتقرير لـ" Harvard Health" قد يصيب أعضاء البطن والحوض مشاكل صحية يمكن أن تسبب غثيانًا، تشمل الأسباب الشائعة للغثيان في البطن التهاب الكبد أو البنكرياس، أو الأمعاء المحظورة أو الممدودة أو المعدة، أو الارتجاع المعدي المريئي (GERD) ،تهيج المعدة ، البطانة المعوية ، الزائدة الدودية ومشاكل المرارة أو أعضاء الحوض مثل التهاب الكلى.

أكثر أمراض البطن شيوعًا التي تؤدي إلى الغثيان هي الالتهابات الفيروسية التهاب المعدة والأمعاء، الغثيان أيضا يمكن أن يكون سببا بسبب الإمساك والحيض الطبيعي.

المخ والسائل الشوكي

الغثيان شائع في الصداع النصفي وإصابة الرأس وأورام المخ والسكتة الدماغية والنزيف داخل أو حول الدماغ والتهاب السحايا ، يمكن أن يكون أحد أعراض الجلوكوما الناتجة عن الضغط على الأعصاب في الجزء الخلفي من العين، في بعض الأحيان ، يكون رد فعل الدماغ ناتجًا عن الألم أو الضيق العاطفي أو التعرض للمشاهد أو الروائح الكريهة.

مراكز التوازن في الأذن الداخلية

يمكن أن يرتبط الغثيان بالدوار، وهو شعور بالدوار بالغزل أو الحركة أو السقوط عندما لا تتحرك، تشمل الحالات الشائعة التي تسبب الدوار دوار الحركة الناجمة عن الحركات المتكررة في اتجاهات مختلفة داخل السيارة أو القارب أو القطار أو الطائرة، والالتهابات الفيروسية في الأذن الداخلية، والحساسية تجاه تغيير الوضع (الدوار الموضعي الحميد) و بعض أورام المخ أو الأعصاب.

الغثيان هو أيضًا أحد الآثار الجانبية الشائعة لبعض التغييرات الكيميائية في الجسم:

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الهرمونات التناسلية: حوالي 50 ٪ من النساء يعانين من غثيان الصباح خلال الأشهر القليلة الأولى من الحمل ، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لحبوب منع الحمل.

الأدوية: تسبب العديد من الأدوية بما في ذلك الوصفات الطبية والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والأدوية العشبية غثيانًا كآثار جانبية ، خاصةً عندما يتم تناول أكثر من دواء في نفس الوقت، أدوية العلاج الكيميائي ومضادات الاكتئاب هي من بين الأدوية التي تسبب الغثيان في كثير من الأحيان.

انخفاض نسبة السكر في الدم

الغثيان شائع مع انخفاض نسبة السكر في الدم.

التخدير

يعاني بعض الأشخاص من الغثيان أثناء الاستيقاظ من الجراحة والتعافي من التخدير.

الحساسية الغذائية والتسمم الغذائي

في حالات التسمم الغذائي ، تنتج كميات صغيرة من البكتيريا في الأغذية الملوثة سموم مزعجة تسبب الغثيان وتشنجات في البطن.