للمراة الحامل وضعيات نوم خاطئة احذريها

الخميس 28 نوفمبر 2019

أن ترزقي بطفل هو متعة كبيرة فغريزة الأمومة توجد طبيعياً في المرأة و هو ما يجعلها تتحمل كل الآلام الجسمانية و النفسية التي تتعرض لها خلال فترة الحمل ومن أهم الأمور التي يجب أن تلقي لها اهتماماً هي وضعية النوم ، فهناك العديد من الأوضاع الخاطئة التي تؤدينها خلال ساعات نومكِ والتي تؤثر سلباً على صحتك وصحة جنينكِ



لذا سيدتي سنقدم لكِ بعض الوضعيات للنوم خاطئة عليكِ تجنبها في فترة الحمل خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل .

– وضعيات للنوم خاطئة خلال الحمل:

النوم والقدمين مرفوعتان

احرصي على النوم على فراش مستقيم ومريح مع جعل القدمين في وضعية مستقيمة وتجنب رفع القدمين وأنت نائمة لأن هذا سيشكل عليكِ مخاطر كبيرة أنتِ وجنينكِ فهذا يؤدي إلى تخثر الدم في جسمك و إصابتك بمرض السكري و سيفقدكِ عضلات في جسمكِ ويسبب الاكتئاب ، وبالنسبة لطفلكِ فإنه سيمنحه وزناً أقل من وزنه الطبيعي مما يشكل خطراً عليه.

النوم عل البطن

تجنبي وضعية النوم على البطن في فترة حملك خاصة إذا كنت بلغت الشهر الثالث من حملكِ فجنينك الآن أصبح حجمه أكبر ، ويتسبب النوم بهذه الوضعية بتعريضك أنتِ وجنينكِ للخطر وتعرض الجنين للهلاك والضعف ويمنع الطفل من التحرك.

النوم على الظهر

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تجنبي وضعية النوم على الظهر خاصة لو كنتِ وصلتِ لشهوركِ الأخيرة في الحمل لأن هذا سيسبب لكِ آلاماً في الظهر ، ويؤدي إلى إصابتكِ بالبواسير وتورم القدمين وتحبس الماء بداخلها وظهور الدوالي بها و سينخفض ضغط دمكِ و يصيبكِ بالدوران والغثيان , لذا عليكِ النوم على الجانب اليمين فهو يمنح طفلك حرية الحركة في النوم ويحسن من تدفق الدم والمواد المغذية إليه وتساعدك في التخلص من النفاية والسوائل وهي الوضعية المثلى في فترة حملك خاصة في الأشهر الأخيرة .

نصائح للحصول على نوم افضل:

– تجنبي تناول المشروبات الغنية بالكافين كالقهوة و الشاي و المشروبات الغازية قدر الإمكان في الليل لتتجنبي الأرق وقلة النوم .

– تجنبي شرب الكثير من الماء أو تناول العشاء قبل الدخول للنوم لتقليل فرص الذهاب للحمام والتعرض للأرق لذا عليكِ تناول عشاء خفيف وشرب الكثير من الماء خلال النهار .

– حاولي الاسترخاء قبل أن تذهبي إلى السرير, يمكنك القيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة أو أخذ حمام دافئ لمدة 15 دقيقة .

– إذا كنت تعانين من تشنجات في الساق ، فقد يساعدك الضغط على الحائط بكعب قدميك أو حاولي أن تمدديهم قبل الذهاب إلى السرير.

– يعتبر الإجهاد والتعب الشديد مسبب رئيسي للتعرض للأرق وعدم النوم