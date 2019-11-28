خرافات غذائية متداولة لا أساس لها من الصحة

الخميس 28 نوفمبر 2019

يتداول بعض الأشخاص مجموعة من الخرافات الغذائية، على أنَّها حقائق مسلّم بها، لكنَّها في الواقع لا تعدو كونها مجرَّد تكهنات، ولايوجد لها أي أساس علمي.



خبيرالتغذية "روب هوبسون"، أشرف على تقرير يكشف عن بعض هذه الخرافات الخاطئة، وفقاً لـ"ديلي ميل" البريطانية، أبرزها:

ـ الكربوهيدرات تسبب السمنة: معلومة خاطئة ،إذ يحتوي الغرام الواحد من الشوفان أوالأرّز أو المعكرونةعلى 4 سعرات حرارية فقط.كما أنَّها غنيَّة بعناصرغذائية مفيدة ،مثل الألياف النباتية والفيتامين"ب"B،الذي يستخدم لتحويل الطعام إلى طاقة.وأكدَّ التقريرأنَّ هذه الأطعمة في حال تناولها باعتدال لا تصيب بالسمنة إطلاقاً،ولكن الإفراط في تناولها قد يسب الوزن الزائد،كما هي الحال مع أي نوع من الأطعمة الأخرى.

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ـ يجب التوقف عن الطعام بعد الساعة السابعة مساءً ،لأنَّه سيتخزن على هيئة دهون: إنَّ الجسم في هذه الحال لن يقرربشكل مفاجئ أن يحوّل الطعام إلى دهون،وعلى الرغم من أنَّ معدلات الحرق قد تقلب الفعل خلال النوم،غير أنَّ الجسم سيستمرفي هضم أي طعام موجود داخل المعدة.وأكدَّ التقرير أنَّ عدم تناول الطعام بعد الساعة السابعة لا يسبب أي زيادة في الوزن للأشخاص الطبيعيين، لكن عدم تناول الطعام بعدالساعة السابعة قد يكون مفيداً بالفعل لمن يخضعون لحميات غذائية أو "رجيم".

ـ للحصول على القدر الكافي من الكالسيوم لعظامك، يجب أن تتناول كميات كبيرة من منتجات الألبان: معلومة غيرصحيحة بشكل كامل،إذ يعاني العديد من الأشخاص من حساسيَّة اللبن،لكن يمكنهم الحصول على هذا العنصرالمهم بتناول أصناف غذائية أخرى، مثل الجرجيروالسبانخ، والبروكولي واللوز وجبن حليب الصويا.

الأطعمة الغنية بالكولسترول مثل البيض قد ترفع كولسترول الدم، وتسبب أمراض القلب: معلومة غيرصحيحة ،إذ إنَّ الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول البيض بشكل يومي منتظم من دون مشاكل، لكن يُنصح مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول بتناول البيض 3 مرَّات فقط في الأسبوع.