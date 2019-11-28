- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية تساعد على النوم والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
قدمت مجلة "سيدتي نت" ثلاثة علاجات طبيعية لتحضيرها في المنزل وتناولها قبل موعد النوم، لمن يعاني من الأرق الليلي وتود التغلب عليه والحصول على نوم هانئ:
1- وصفة الحلبة للتخلّص من الأرق
خذي ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، وقومي بتذويبها داخل كوب من الماء البارد المحلّى بالسكر. اشربي الخليط قبل موعد النوم بساعة أو نصف الساعة، ثمّ تناولي بعض أوراق الخسّ لضمان أفضل النتائج.
2_ وصفة البابونج لنوم هانىء
اغلي الماء، ثم أضيفي أزهار البابونج، ودعي هذا الخليط حتى يبرد قليلاً، ثم صفّيه. اشربي كوباً قبل النوم، فهذا المشروب يهدىء الأعصاب ويخفف الإجهاد، ويساعد على النوم والاسترخاء.
3_ وصفة الناردين لنوم عميق
أضيفي 3 جرامات من مسحوق جذور الناردين إلى 150 ملليلتراً من الماء المغلي، ودعي الخليط يعمل لمدة 5 _ 10 دقائق. ثم قومي بتصفيته، واشربي كوباً قبل موعد النوم.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الجرعة القصوى للناردين هي 15 جراماً في اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر علاجات منزلية تساعد على النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.