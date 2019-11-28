علاجات منزلية تساعد على النوم

الخميس 28 نوفمبر 2019

قدمت مجلة "سيدتي نت" ثلاثة علاجات طبيعية لتحضيرها في المنزل وتناولها قبل موعد النوم، لمن يعاني من الأرق الليلي وتود التغلب عليه والحصول على نوم هانئ:



1- وصفة الحلبة للتخلّص من الأرق

خذي ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، وقومي بتذويبها داخل كوب من الماء البارد المحلّى بالسكر. اشربي الخليط قبل موعد النوم بساعة أو نصف الساعة، ثمّ تناولي بعض أوراق الخسّ لضمان أفضل النتائج.

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2_ وصفة البابونج لنوم هانىء

اغلي الماء، ثم أضيفي أزهار البابونج، ودعي هذا الخليط حتى يبرد قليلاً، ثم صفّيه. اشربي كوباً قبل النوم، فهذا المشروب يهدىء الأعصاب ويخفف الإجهاد، ويساعد على النوم والاسترخاء.

3_ وصفة الناردين لنوم عميق

أضيفي 3 جرامات من مسحوق جذور الناردين إلى 150 ملليلتراً من الماء المغلي، ودعي الخليط يعمل لمدة 5 _ 10 دقائق. ثم قومي بتصفيته، واشربي كوباً قبل موعد النوم.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الجرعة القصوى للناردين هي 15 جراماً في اليوم.