شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن خراج الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بخراج الأسنان هذا الأمر الذي يعوقهم علي تناول الطعام أو الكلام، ويتسبب في شعورهم بألم شديد، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي كل ما يخص خراج الأسنان وذلك وفقا لموقع " flickr، و medicalnewstoday.".

ما هو خراج الأسنان؟

خراج الأسنان مشكلة يتعرض لها البعض وهو عبارة عن جيب ممتلئ بالصديد، ويكون السبب هو تعرض الشخص للالتهاب البكتيري.



ما هو خراج الأسنان؟

ما هي أسباب الإصابة خراج الأسنان؟

امتلاء الفم بالبكتيريا تعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، كما أن عدم تنظيف الأسنان يتسبب في تسوس الأسنان وتزيد من فرص الإصابة بأمراض اللثة، كما أن الإكثار من تناول السكريات تزيد من فرص الإصابة بخراج الأسنان، وأيضا التعرض لضعف الجهاز المناعي يزيد من فرص الإصابة بخراج الأسنان.



ما هي اسباب خراج الاسنان

ما هي أعراض الإصابة بخراج الأسنان؟

يتعرض الشخص المصاب بخراج الأسنان، لألم شديد في الأسنان واللثة، كما يزداد الأمر للإصابة بألم شديد في الأذن والفك والرقبة، ويزداد الأمر سواء إلي أن يصل لعدم القدرة علي النوم والإصابة بالأرق واحمرار في الوجه وتورم اللثة، وعدم القدرة علي تناول الطعام، وصدور رائحة الفم الكريهة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة بالجسم.

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ما هي أعراض الإصابة بخراج الأسنان؟

ما هو علاج خراج الأسنان؟

في حالة الإصابة بخراج الأسنان هناك بعض العلاجات التي يجب القيام بها للتخلص من هذه المشكلة، ومنها:

-ينصح الطبيب بتناول المسكنات للتخلص من الألم.

-عليك عدم تناول الأطعمة والمشروبات الباردة.

-تناول المضادات الحيوية للتخلص من الالتهابات المؤدية للإصابة بخراج الأسنان.